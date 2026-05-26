ورود توده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوای همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقریشکیب با اشاره به آخرین بررسیها و خروجی مدلهای هواشناسی، اظهار کرد: آسمان استان همدان تا پایان هفته جاری عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود؛ با این وجود، در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد نسبتاً شدید در بیشتر نقاط استان خواهیم بود.
وی در خصوص پدیده گرد و غبار افزود: با افزایش سرعت باد، انتقال گرد و غبار از کشور عراق به منطقه پیشبینی میشود که این امر برای ساعاتی از پنجشنبهشب و روز جمعه، موجب کاهش کیفیت هوا در اکثر نقاط استان خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در رابطه با وضعیت دمایی استان نیز ادامه داد: تا صبح فردا تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت و هوای نسبتاً خنک یا سرد در منطقه ماندگار است؛ اما از صبح پنجشنبه روند افزایشی دما آغاز میشود و در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد افزایش محسوس دما خواهیم بود، به طوری که بیشینه دما در برخی نقاط استان به بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نیز خواهد رسید.
باقریشکیب در پایان با ارائه آماری از وضعیت دما در ۲۴ ساعت گذشته، تصریح کرد: روز گذشته بیشترین دما مربوط به قهاوند و فامنین با ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و خنکترین نقطه استان در صبح امروز، کبودرآهنگ با ۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است.
وی ادامه داد: همچنین نوسانات دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر به ثبت رسیده است.
نظر شما