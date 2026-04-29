مواج شدن دریا در محدوده تنگه هرمز، بعدازظهر امروز ۹ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز به ویژه بعدازظهر و شب ناپایداری دریایی در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود و دریا مواج خواهد شد.

او افزود: آسمان استان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و گذر ابر و در بعدازظهر برروی مناطق دریایی، سواحل و جزایر و پاره‌ای نقاط دور از ساحل، تشدید سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی، گرد و غبار با احتمال کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان انجام شود و از دریاروی با شناورهای سبک خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، روند افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.