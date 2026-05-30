  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

عرضه کالا بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است؛ کسبه نقشی در گرانی ندارند

عرضه کالا بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است؛ کسبه نقشی در گرانی ندارند

رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران با تأکید بر تفاوت گرانی و گران‌فروشی گفت: هرگونه پاک کردن قیمت یا عرضه کالا با نرخ بالاتر از قیمت مصوب، ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

رضا پاشابیگی داریانی، رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران، در گفتگو با مهر با اشاره به تفاوت میان گرانی و گران‌فروشی، گفت: حوزه گرانی با گران‌فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است. در بحث گرانی، شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی، کالاها را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند؛ اما گران‌فروشی به این معناست که خدای نکرده تعداد محدودی از کسبه، کالا را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برسانند.

وی افزود: طبق قانون، تمامی کسبه موظف هستند کالاها را بر اساس قیمت درج‌شده روی محصول عرضه کنند و هرگونه پاک کردن قیمت یا عرضه کالا با نرخ بالاتر از قیمت مصوب، ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران در ادامه اظهار کرد: البته میزان این تخلف‌ها طی مدت اخیر بسیار کم بوده است؛ چرا که کسبه عمدتاً ارتباط عاطفی و روانی مناسبی با مردم دارند و هیچ‌گاه خود را درگیر چنین مسائلی نمی‌کنند.

وی گفت: حاشیه سود کسبه مشخص و معین است؛ به این معنا که چه کالا گران شود و چه ارزان، درصد مشخصی به عنوان سود برای آنان در نظر گرفته می‌شود و بیش از آن نیست. بنابراین هرچقدر هم قیمت کالا افزایش پیدا کند، درصد سود کسبه تغییری نخواهد کرد.

کد مطلب 6841374
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها