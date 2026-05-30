عرضه کالا بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است؛ کسبه نقشی در گرانی ندارند

رضا پاشابیگی داریانی، رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران، در گفتگو با مهر با اشاره به تفاوت میان گرانی و گرانفروشی، گفت: حوزه گرانی با گرانفروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است. در بحث گرانی، شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، کالاها را با قیمت بالاتری عرضه میکنند؛ اما گرانفروشی به این معناست که خدای نکرده تعداد محدودی از کسبه، کالا را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برسانند.
وی افزود: طبق قانون، تمامی کسبه موظف هستند کالاها را بر اساس قیمت درجشده روی محصول عرضه کنند و هرگونه پاک کردن قیمت یا عرضه کالا با نرخ بالاتر از قیمت مصوب، ممنوع و تخلف محسوب میشود.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران در ادامه اظهار کرد: البته میزان این تخلفها طی مدت اخیر بسیار کم بوده است؛ چرا که کسبه عمدتاً ارتباط عاطفی و روانی مناسبی با مردم دارند و هیچگاه خود را درگیر چنین مسائلی نمیکنند.
وی گفت: حاشیه سود کسبه مشخص و معین است؛ به این معنا که چه کالا گران شود و چه ارزان، درصد مشخصی به عنوان سود برای آنان در نظر گرفته میشود و بیش از آن نیست. بنابراین هرچقدر هم قیمت کالا افزایش پیدا کند، درصد سود کسبه تغییری نخواهد کرد.
