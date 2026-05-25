روغن مورد نیاز کشور تأمین شده است؛ مردم نگران نباشند

حمیدرضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین روغن گفت: مسئله روغن از موضوعاتی است که همواره در حوزه صنف، صنعت و مصارف خانگی در حال پیگیری است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: تا امروز به میزان مورد نیاز، روغن تأمین و ذخایر نیز پاسخگو بوده است. هرجا هم احساس شده کمبودی وجود دارد، واردات انجام شده و تاکنون کم و کسری وجود نداشته است.

رستگار ادامه داد: در حال حاضر به اندازه نیاز مردم و کشور روغن در اختیار داریم و در بخش‌هایی که برای ماه‌های آینده نیاز به واردات وجود داشته، ثبت سفارش انجام شده است.

وی گفت: شرایط واردات روغن با گذشته تفاوت‌هایی دارد، زیرا با توجه به مشکلات حمل‌ونقل در خلیج فارس، شرایط جابه‌جایی تغییر کرده است، اما مردم نگرانی نداشته باشند؛ روغن مورد نیاز فعلاً موجود است و برای ماه آینده نیز مشکلی پیش‌بینی نمی‌شود.

رستگار تاکید کرد: در بخش‌هایی که نیاز به ثبت سفارش و واردات وجود داشته، اقدامات لازم انجام شده و عرضه و تقاضا در وضعیت متعادل قرار دارد.