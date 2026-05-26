به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح سه‌شنبه در اولین برنامه سفر کاری خود به استان اصفهان، در گلزار شهدای شهر شاهین‌شهر حضور یافت و به مقام والای شهدای این شهر ادای احترام کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف افتتاح چندین پروژه زیست محیطی به استان اصفهان سفر کرده است.

افتتاح تصفیه‌خانه پساب شاهین‌شهر، افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ، و بهره برداری از ایستگاه سنجش در شهرک منتظری از جمله برنامه‌های انصاری در این سفر یک روزه است.

همچنین امضای تفاهم‌نامه دوجانبه با استاندار اصفهان در خصوص برنامه‌های کریدور بوم شناختی آبی بین زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی و تدوین برنامه استانی راهبرد ملی تغییر اقلیمی با محوریت تاب آوری، مدیریت آب، صنعت کم کربن و توسعه اقتصاد سبز در چارچوب همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان محیط‌زیست در اصفهان است.

وی همچنین قرار است در نشست کمیسیون‌ مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی که با حضور مدیران HSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست) واحدهای صنعتی استان برگزار می‌شود، شرکت کند.

در این سفر، آرمان خورسند رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، ژیلا مهدی آقایی مشاور ارشد رئیس سازمان و مدیران کل حوزه ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حفاظت محیط‌زیست انصاری را همراهی می کنند.