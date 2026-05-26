به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ تهران با اشاره به اصابت بمب و موشک در جنگ رمضان به ۱۲ نقطه مسکونی در منطقه پنج، اظهار کرد: در این اصابت‌ها دو هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی آسیب جزئی دیدند که به طور کامل رفع شد.

شهردار منطقه پنج تهران با اشاره به ثبت ۲۴۹ آسیب متوسط در این منطقه، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵ درصد آسیب‌های این بخش نیز توسط منطقه و گروه‌های جهادی رفع شد. ۴۲ واحد آسیب جدی‌تر دیدند و نیاز به تخریب و نوسازی داشتند که اقدامات در حال انجام است و به خوبی پیش می‌رود.

وی همچنین تصریح کرد: برای رفع آسیب‌ها از زیرساخت‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات و توان فنی نیروهای شهرداری منطقه و تخصص نیروهای جهادی و سازمان نظام مهندسی استفاده می‌شود.

پوریافر با اشاره به اسکان ۲۸ خانواده آسیب‌دیده منطقه در هتل‌های پایتخت، یادآور شد: مبلغ ودیعه برای اجاره منزل مسکونی به تعدادی از خانواده‌ها پرداخت شده و مابقی نیز حداکثر تا نیمه خردادماه صورت می‌گیرد و خانواده‌ها از هتل‌ها به منازل جدید خود منتقل می‌شوند.