شاخص «تبعیت از درمان» به برنامه پیگیری بیمار اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، خورشید وسکویی، با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های پس از ترخیص اظهار کرد: برنامه آموزش و پیگیری بیماران با هدف ارتقای ایمنی بیمار، کاهش عوارض بیماری و بهبود کیفیت مراقبت‌ها در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا شده است.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۸۱ هزار و ۷۱ بیمار ترخیص‌شده مبتلا به COPD ، تعداد ۶۰ هزار و ۴۸۳ نفر تحت پوشش برنامه پیگیری فعال قرار گرفتند که نشان‌دهنده پوشش ۷۴.۶ درصدی در سطح کشور است.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اثربخشی این مداخلات افزود: نرخ بستری مجدد بیماران پیگیری‌شده به ۷.۳ درصد کاهش یافته؛ در حالی‌که این شاخص در سطح جهانی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد گزارش می‌شود. همچنین میزان مراجعات برنامه‌ریزی‌نشده بیماران نیز به ۶.۴ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای سواد سلامت بیماران، آموزش‌های حین ترخیص و پایش مستمر توسط واحدهای پیگیری، نقش مؤثری در کاهش بار بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به COPD داشته است.

وسکویی از اضافه شدن شاخص «تبعیت از درمان» به شاخص‌های ارزیابی واحدهای آموزش و پیگیری بیمار در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت فرآیند درمان و پیگیری بیماران در سراسر کشور انجام خواهد شد.