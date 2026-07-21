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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

برق خانگی استان سمنان در اولویت؛ برخورد بدون اغماض با ادارات پرمصرف

برق خانگی استان سمنان در اولویت؛ برخورد بدون اغماض با ادارات پرمصرف

سمنان- مدیرعامل شرکت برق سمنان با اعلام پایش هوشمند مصرف ادارات، گفت: هر دستگاهی که مدیریت مصرف را رعایت نکند، برق آن قطع و تخلف آن به مراجع قانونی گزارش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت برق سمنان با تأکید بر اجرای قاطع مقررات مدیریت مصرف برق بیان کرد: هر دستگاه اجرایی که نسبت به اخطارها بی‌توجه باشد، علاوه بر قطع فوری برق، مطابق ضوابط قانونی نیز با آن برخورد خواهد شد.

وی اظهار کرد: اسامی دستگاه‌های اجرایی متخلف در چارچوب قوانین و مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد تا ضمن پاسخگویی، زمینه رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل‌های مدیریت مصرف فراهم شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق سمنان ادامه داد: پایش هوشمند و اجرای مقررات بدون اغماض، راهبرد اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن مشترکان، به‌ویژه بخش خانگی، است.

پاک طینت تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌های مدیریت مصرف، مهم‌ترین عامل عبور موفق از پیک بار تابستان و استمرار خدمت‌رسانی به مردم است

کد مطلب 6894942

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