سید محمد قافلهباشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات رئیسجمهور و استقبال گسترده مردم از طرح «جانفدا» اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۲ میلیون نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و انتظار داریم این عزیزان با اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح، زمینه تابآوری اقتصادی کشور را فراهم کنند.
وی افزود: میزان صرفهجویی که این عزیزان در بخش خانگی انجام میدهند، در بخش تولید، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد و عملاً باعث میشود که محدودیتهای انرژی در این حوزهها به حداقل برسد.
وضعیت مصرف برق در استان مطلوب است
سخنگوی شرکت برق استان قزوین با اشاره به وضعیت کنونی مصرف برق در استان گفت: در حال حاضر میزان مصرف با توجه به شرایط موجود مطلوب است و مشکل ویژهای وجود ندارد. اما با توجه به اینکه هنوز در آستانه فصل گرما قرار داریم، انتظار داریم شهروندان وسایل سرمایشی خود را حتماً سرویس کنند.
قافلهباشی با تأکید بر تأثیر شگرف سرویس بهموقع کولرها تصریح کرد: چنانچه موتور کولرهای گازی از نوع پربازده تعویض شود، میزان مصرف بهشدت کاهش پیدا میکند. کولرها در فصل گرما افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی مصرف را به شبکه تحمیل میکنند و اگر شرکتکنندگان طرح جانفدا در این حوزه نیز عملکرد مناسبی داشته باشند، میتوانیم بین ۶ تا ۷ هزار مگاوات از ناترازی انرژی را از بین ببریم.
برخورد هوشمند با مشترکان پرمصرف و تخفیف برای کممصرفها
وی در تشریح برنامههای تشویقی و تنبیهی شرکت برق برای فصل گرما خاطرنشان کرد: مشترکان پرمصرف با نصب کنتورهای هوشمند، محدود خواهند شد و اجازه مصرف بیش از حد متعارف را نخواهند داشت. در مقابل، مشترکان کممصرف که حدود ۱۰ درصد نسبت به مصرف سال گذشته خود کاهش داشته باشند، مشمول تخفیفهای ویژهای میشوند که دستورالعمل آن ابلاغ شده و در تابستان امسال پیادهسازی خواهد شد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در ادامه به برنامههای پیشبینیشده برای تضمین پایداری شبکه اشاره کرد و گفت: برای تابآوری شبکه، مشترکان کشاورزی بر اساس ساعتهای کارکردی اعلامشده از سوی سازمان آب منطقهای و مشترکان صنایع انرژیبر نیز با برنامهریزی انجامشده، در ساعتهای مشخصی از ایام هفته فعالیت خواهند کرد.
قافلهباشی از اجرای طرحی ابتکاری در سال جاری خبر داد و افزود: یکی از آیتمهای مهم امسال، اجرای طرح ملی «مهتاب» یا مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق است که در قالب آن با برقهای غیرمجاز، کنتورهای معیوب و مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز برخورد ویژهای صورت گرفته است که این اقدامات نیز نقش مؤثری در افزایش تابآوری شبکه خواهد داشت.
نظر شما