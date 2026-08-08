به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک‌طینت پیش از ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل توزیع برق سمنان با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران با اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و به‌موقع، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و همراه‌سازی جامعه با برنامه‌های صنعت برق دارند.

وی افزود: حضور و همراهی ارزشمند رسانه‌ها در انعکاس دستاوردها، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، پشتوانه‌ای مؤثر برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم شریف استان سمنان است.

رشد ۷ درصدی نیاز مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اشاره به رشد مستمر تقاضای برق در کشور گفت: میانگین رشد سالانه تقاضای برق طی ۱۰ سال اخیر حدود چهار درصد بوده و رشد نیاز مصرف به بیش از هفت درصد رسیده است؛ در حالی که توسعه ظرفیت تولید و زیرساخت‌های برق متناسب با این روند صورت نگرفته و عبور از ناترازی موجود، نیازمند توسعه تولید، افزایش بهره‌وری، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت همگانی در مدیریت مصرف است.

پاک‌طینت درباره هوشمندسازی مشترکان نیز بیان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد بار استان رؤیت‌پذیر و ۳۰ درصد مصرف برق کنترل‌پذیر است. توسعه کنتورهای هوشمند، امکان پایش لحظه‌ای مصرف، اعمال مدیریت هدفمند و کاهش خاموشی‌های گسترده را فراهم کرده است.

آغاز مدیریت بار صنایع و بخش کشاورزی

وی با تشریح برنامه‌های مدیریت بار در بخش‌های مختلف گفت: مدیریت بار صنایع از ۱۶ خرداد، بخش کشاورزی از ۱۵ خرداد و فیدرهای عمومی از ۲۰ تیر آغاز شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان افزود: برنامه‌ریزی انجام‌شده موجب شد انرژی بیشتری در اختیار صنایع استان قرار گیرد و مدیریت مصرف با هدف حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده دنبال شود.

جمع‌آوری ۴۱۰ انشعاب غیرمجاز برق

پاک‌طینت همچنین از جمع‌آوری ۴۱۰ انشعاب غیرمجاز، کشف ۳.۵ کیلومتر کابل غیرمجاز، رفع دستکاری ۱۹۲ کنتور و احصای ۳.۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی خبر داد و تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق، تضییع حقوق عمومی است و مقابله با آن با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، «قرار همدلی» و «طرح سبا» را دو محور مهم برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف دانست و گفت: قرار همدلی، نماد همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، صنایع، کشاورزان و رسانه‌ها برای حفظ پایداری شبکه است و طرح سبا نیز با تمرکز بر آموزش و فرهنگ‌سازی، زمینه اصلاح الگوی مصرف را از خانواده، مدرسه و محیط کار فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای موفق این برنامه‌ها بدون همراهی رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود اصحاب رسانه همچنان در تبیین واقعیت‌های صنعت برق، آموزش شیوه‌های مصرف بهینه و تقویت مشارکت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.