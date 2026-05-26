تجلیل از منش معلمانه «سیاوش دیهیمی» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت استاد سیاوش دیهیمی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به تبیین ابعاد شخصیتی و هنری زندهیاد دیهیمی پرداخت و اظهار کرد: استاد دیهیمی در تمامی عرصههای فعالیت خود، اعم از شعر، موسیقی و زیست اجتماعی، همواره نگاهی معلمانه و تربیتی داشت.
وی با تأکید بر شیوه منحصربهفرد این هنرمند در مواجهه با مسائل فرهنگی گفت: حتی در مقام نقد نیز ادبیات استاد دیهیمی، ادبیاتی برخاسته از روحیه تعلیم و تربیت بود و او نقدهای خود را با زبانی منصفانه و سازنده مطرح میکرد که ریشه در اخلاقمداری و دغدغهمندی عمیق وی نسبت به اعتلای فرهنگ جامعه داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در ادامه، فقدان این چهره فرهنگی را ضایعهای محسوس برای جامعه هنری استان دانست و افزود: جای خالی زندهیاد دیهیمی در محافل ادبی و هنری همدان بهوضوح احساس میشود و این هنرمند گرانقدر دارای ویژگیهای اخلاقی برجسته و ارزشمندی بود که بیتردید یاد و نام وی را در حافظه تاریخی و فرهنگی این دیار ماندگار خواهد کرد.
خسارت جبرانناپذیر فقدان چهرههای اثرگذار
کمال شفیعیمشعوف شاعر و نویسنده برجسته ادبیات کودک و نوجوان کشور در ادامه با تمجید از شخصیت اخلاقی این هنرمند فقید اظهار کرد: مرحوم دیهیمی در تمام شئون زندگی خود یک معلم واقعی بود؛ او با منش معلمی زیست، با همین نگاه به تربیت نسلها همت گماشت و در نهایت با همان روحیه و دغدغههای اخلاقی به سوی معبود پرواز کرد.
وی با اشاره به پیشینه فعالیتهای تشکیلاتی این هنرمند در دهههای گذشته، تصریح کرد: زمانی که انجمنهای ادبی خانگی هنوز جایگاه رسمی امروز را نداشتند، زندهیاد دیهیمی با تلاشی خستگیناپذیر در مسیر شکلگیری و استمرار این محافل گام برداشت و نقش او در به رسمیت شناخته شدن این جریانهای اصیل فرهنگی، نقشی مؤثر و ماندگار است.
این نویسنده مطرح کشور ضمن ابراز تالم از فقدان این چهره فرهنگی افزود: اگرچه آرامش امروز استاد دیهیمی در جوار رحمت الهی موجب تسلی است، اما فقدان استاد دیهیمی برای جامعه فرهنگی ما یک اندوه عمیق و ضایعهای بزرگ محسوب میشود؛ چرا که ما یکی از چهرههای واقعاً تأثیرگذار و دغدغهمند خود را از دست دادهایم.
وی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم پاسداشت مقام پیشکسوتان عرصه هنر خاطرنشان کرد: باید در برابر بزرگانی چون «استاد میری» و ناستاد دیهیمی» تمامقد ایستاد و ادای احترام کرد. اینها انسانهایی هستند که تمام عمر و توان خود را بدون چشمداشت، صرف اعتلای فرهنگ و هنر ایران زمین کردهاند.
فراخوان برای مکتوبسازی سرمایههای فرهنگی
بابک نیکطلب، شاعر و پژوهشگر پیشکسوت ادبیات در ادامه این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع این هنرمند در ادبیات معاصر استان، خواستار صیانت از میراث معنوی و اشعار وی شد.
نیکطلب با یادآوری تقارن تلخ فقدان دو تن از مفاخر همدان در سال گذشته اظهار کرد: جامعه فرهنگ و ادب همدان سال سختی را پشت سر گذاشت و دو شخصیت ارزشمند، یعنی مرحوم دیهیمی و مرحوم میری را از دست داد؛ بزرگانی که هر یک به سهم خود، نقشی محوری و بیبدیل در اعتلای جایگاه هنر و فرهنگ این دیار ایفا کردند.
وی با تأکید بر لزوم ماندگاری آثار بهجامانده از استاد دیهیمی تصریح کرد: دههها تلاش مستمر و سرودن اشعار نغز از سوی این شاعر گرانسنگ، سرمایهای عظیم برای فرهنگ کشور محسوب میشود. این آثار نباید در لابهلای اوراق پراکنده باقی بمانند، بلکه باید با یک همت جمعی در قالب کتاب به زیور طبع آراسته شوند.
این شاعر پیشکسوت در ادامه با خطاب قرار دادن خانواده و جامعه نزدیکان فرهنگی افزود: بسیار ضروری است که برای جمعآوری، تدوین و انتشار مجموعه آثار و نوشتههای ایشان اقدامی عاجل صورت گیرد؛ چرا که بخش قابل توجهی از عمر پربرکت استاد دیهیمی صرف فعالیتهای ادبی و تولید محتوای ارزشمند شده است.
نیکطلب در پایان خاطرنشان کرد: آثار مکتوب و سرودههای زندهیاد دیهیمی، بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی شهر همدان است. انتشار این آثار نهتنها ادای دینی به ساحت این هنرمند فقید است، بلکه میتواند نام و اندیشه او را برای نسلهای آینده و پژوهشگران حوزه ادب فارسی جاودانه سازد.
گفتنی است سیاوش دیهیمی از شاعران و پیشکسوتان برجسته عرصه فرهنگ و هنر همدان بود که سال گذشته دار فانی را وداع گفت. مراسم نخستین سالگرد درگذشت وی با حضور علاقهمندان به شعر و ادب فارسی در فضایی معنوی برگزار شد.
