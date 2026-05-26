«میز آب» در اصفهان راه اندازی شد

محمد خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میز آب در استان اصفهان از اواخر اردیبهشت ماه راه‌اندازی شد، اظهار کرد: هدف اصلی این میز، ایجاد هماهنگی کامل میان بخش‌های آب و برق برای افزایش هم‌افزایی و پایش دقیق مصارف است تا پایداری تأمین آب و انرژی برای بخش کشاورزی تضمین شود.

وی، وظایف این میز را شامل پاسخگویی مستقیم به دغدغه‌های کشاورزان در زمینه اجرای طرح، جلوگیری از هدررفت منابع، ایجاد انضباط در مصرف انرژی، پیگیری تطبیق اطلاعات آب و برق، رسیدگی به موضوع قطع و وصل برق چاه‌های کشاورزی و هماهنگی تیم‌های عملیاتی برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف رفع سردرگمی مردم و جلوگیری از ارجاع مکرر میان ادارات آب و برق انجام می‌شود.

به گفته مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان، این طرح بخشی از «طرح ساماندهی مصارف کشاورزی» و ذیل «طرح مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه‌های کشاورزی» است که اجرای آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

خلجی ابراز کرد: بهره‌برداران می‌توانند برای طرح سوالات، پیگیری مشکلات ناشی از اجرای طرح ساماندهی و دریافت خدمات مشاوره، به‌صورت حضوری به «میز آب» مستقر در توزیع برق شهرستان اصفهان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: میز آب می تواند به عنوان نقطه عطفی در ارتقاء هماهنگی و همکاری‌ها در حوزه آب و برق و کاهش مراجعات مردمی باشد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: انتظار داریم مردم ضمن رعایت الگوی مصرف بهینه، مشکلات خود را مستقیم با میز آب مطرح کنند تا با دریافت پاسخ و راهنمایی‌های لازم، مسیرهای قانونی برای رفع چالش‌ها را پیگیری کنند.

خلجی تاکید کرد: از مردم اصفهان درخواست داریم همانند گذشته در مصرف بهینه آب و برق همکاری کنند؛ همچنین تأکید می‌شود که تمدید پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی و استفاده از موتورپمپ‌های با راندمان بالا را در اولویت قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: برق چاه‌ها صرفاً برای برداشت آب است و برق باغ‌ویلاها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها باید از طریق کنتور مجزا تأمین شود.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: با رعایت قانون و الگوی مصرف، مردم نه تنها مشکلی با اجرای این طرح نخواهند داشت بلکه می‌توانند از مشوق‌های بخش برق نیز بهره‌مند شوند.