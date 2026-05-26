به گزارش خبرگزاری مهر، آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تداوم نصب رمپ و یا یونیتهای پله برقی برای پلهای عابر پیاده در سطح شهر تهران، اظهار کرد: در هر منطقهای تقاضای نصب رمپ وجود داشته باشد مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تأیید آن در معاونت ترافیک شهرداری مناطق توسط معاونت فنی و عمرانی اجرا میشود.
وی با اعلام اینکه تاکنون هشت رمپ برای پلهای عابر پیاده نصب شده است، تصریح کرد: هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد تعدادی از پلههای فرسوده مکانیزه جمعآوری و موارد اولویتدار و قابل اجرا به رمپ تبدیل میشود.
آقامیری با بیان اینکه قرار بود تا پایان خردادماه امسال ۱۳۰ یونیت پله برقی جایگزین شود، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۰ یونیت نصب شد و در سال ۱۴۰۴ نیز قرار بر این بود که ۷۰ یونیت تعویض شود که از این تعداد ۵۰ یونیت نصب شده و با توجه به شرایط جنگ، نصب ۲۰ یونیت باقیمانده با توقف همراه بود که به تدریج انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه یونیتها خریداری شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سالیانه شناسایی نیازهای جدید انجام و در لایحه بودجه هر سال اعتبار مورد نیاز در این زمینه پیشبینی می شود. این اقدام در سال ۱۴۰۵ نیز صورت گرفته است.
نظر شما