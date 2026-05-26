برگزاری پویش «نذر قربانی» در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری صبح سهشنبه به خبرنگاران گفت: امسال نیز همانند سنوات گذشته، پویش «نذر قربانی» همزمان با عید سعید قربان و با هدف جذب کمکهای مردمی و تامین گوشت گرم برای خانوادههای نیازمند، برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان بیان کرد: پایگاههای جمعآوری نذر قربانی، از امروز به مدت سه روز، در سطح ادارات کمیته امداد سطح استان، و همچنین در قربانگاهها و مصلیهای برگزاری نماز عید سعید قربان برپا هستند.
وی افزود: همچنین در همین راستا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۹۸۸۷۰۳۸۵۵ نزد صندوق قرضالحسنه امداد ولایت برای جذب کمکهای مردمی در نظر گرفته شده است.
میری ادامه داد: همچنین کد دستوری «ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ ستاره ۱ مربع» به منظور سهولت در واریز کمکها در پویش نذر قربانی پیشبینی شده است و هموطنان نیکاندیش ما میتوانند بهراحتی با استفاده از گوشی تلفن همراه، نسبت به واریز نذر و کمکهای نقدی خود اقدام کنند.
