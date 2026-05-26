به گزارش خبرنگار مهر، مجیب حسنی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به دنبال سفر هیئت دیپلماتیک ایران به پاکستان و هماهنگی با وزارت امور خارجه خبر داد و افزود: این دستاوردها به ویژه در هفته اخیر منجر به ظرفیت‌سازی قابل توجهی برای افزایش تولید گوشت سفید همزمان با ظرفیت سازی جدید و تقویت واردات برنج در استان شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پیگیری‌های مستمر در حوزه دیپلماسی اقتصادی، گفت: در پی سفر هیئت عالی ایران به کشور پاکستان و هماهنگی‌های فشرده با وزارت امور خارجه، دستاوردهای ارزشمندی در جهت تسهیل واردات کالاهای اساسی حاصل شده است.

وی با تأکید بر اینکه این موفقیت در هفته‌های اخیر و به ویژه روزهای گذشته، به وضوح در تسریع روند واردات و تقویت زنجیره تأمین مشهود بوده است، بیان کرد: طبق روش‌های جدید و شفاف‌سازی شده برای واردات کالاهای اساسی، هم‌اکنون شاهد تسهیل قابل ملاحظه‌ای در این مسیر هستیم.

حسنی با اشاره به اقدامات مکمل در بخش دام و طیور، خاطرنشان کرد: در کنار این تسهیلات، از چند روز پیش ظرفیت‌سازی گسترده‌ای از طریق مرزهای استان برای واردات برخی از نهاده‌های دامی آغاز شده است؛ این اقدام با همکاری برخی نهادهای تخصصی دامی، به منظور کمک به تولید گوشت سفید و افزایش ظرفیت تولید داخل استان صورت گرفته است.

معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: .این ظرفیت‌سازی مرزی، که از طریق گمرکات و بازارچه‌های رسمی استان انجام می‌شود، نقش کلیدی در جهش تولید ایفا کرده و امکان افزایش چشمگیر تولید را در استان فراهم می‌آورد.