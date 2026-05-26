سرهنگ کاکاوند: سارقان مصلای کاشان دستگیر شدند

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از مصلای نماز جمعه شهر کاشان، رسیدگی به موضوع و دستگیری عاملان این اقدام به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی در محل مشخص شد سارقان با سوءاستفاده از تاریکی شب وارد این مکان شده و ۳ دستگاه کولر گازی، ۲ تخته فرش و مقادیر قابل توجهی از سیم و کابل‌های برق محوطه را به سرقت برده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات علمی و رصدهای تخصصی، موفق شدند ۳ سارق سابقه‌دار را در این رابطه شناسایی کنند. پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در یک عملیات ضربتی متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ کاکاوند با اشاره به کشف تمامی اموال مسروقه و ابزارآلات مورد استفاده در سرقت از محل اختفای متهمان، خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده پس از اعتراف به بزه انتسابی، به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.