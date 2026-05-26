۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

دستگیری نگهبان سارق در محله بهارستان تهران

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری نگهبان یک ساختمان در محدوده بهارستان به اتهام سرقت منزل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی‌پور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق منزل در محدوده بهارستان خبر داد و گفت: تحقیقات برای کشف جرائم دیگر این متهم ادامه دارد.

سرهنگ صادقی‌پور در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از اعلام یک فقره سرقت از منزل در خیابان جورکش، مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان بلافاصله با هدایت مستقیم فرمانده کلانتری در محل حاضر شدند و بررسی‌های تخصصی را آغاز کردند.

وی افزود: تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد ساعت ۲ بامداد، مردی نقاب‌دار پس از تخریب و باز کردن درِ ورودی، وارد منزل شده و اقدام به سرقت دو دستگاه تلفن همراه، ۳۵ گرم طلا، ۲۰ میلیون تومان وجه نقد و مدارک هویتی ساکنان خانه کرده‌اند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری ادامه داد: در جریان تحقیقات پلیسی و بازبینی دقیق فیلم‌ها، حرکات و رفتار سارق با نگهبان ساختمان مطابقت داشت؛ موضوعی که شک مأموران را برانگیخت و باعث شد بازجویی‌های تخصصی از وی آغاز شود.

به گفته این مقام انتظامی، نگهبان ساختمان که تبعه خارجی است، در نهایت به سرقت اعتراف کرد و مشخص شد سرقت با طراحی قبلی انجام شده است.

سرهنگ صادقی‌پور تصریح کرد: متهم دستگیرشده پس از انتقال به مقر پلیس، در بازجویی‌ها به جرم خود اقرار کرد و مأموران در بازرسی از مخفیگاه وی موفق شدند ۶ میلیون تومان از وجه نقد سرقتی و ۱۰ گرم طلای مسروقه را کشف کنند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با هشدار به شهروندان گفت: نصب دوربین مداربسته، خودداری از نگهداری حجم زیاد طلا و وجه نقد در منزل و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به پلیس ۱۱۰، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.

