دستگیری نگهبان سارق در محله بهارستان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی‌پور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق منزل در محدوده بهارستان خبر داد و گفت: تحقیقات برای کشف جرائم دیگر این متهم ادامه دارد.

سرهنگ صادقی‌پور در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از اعلام یک فقره سرقت از منزل در خیابان جورکش، مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان بلافاصله با هدایت مستقیم فرمانده کلانتری در محل حاضر شدند و بررسی‌های تخصصی را آغاز کردند.

وی افزود: تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد ساعت ۲ بامداد، مردی نقاب‌دار پس از تخریب و باز کردن درِ ورودی، وارد منزل شده و اقدام به سرقت دو دستگاه تلفن همراه، ۳۵ گرم طلا، ۲۰ میلیون تومان وجه نقد و مدارک هویتی ساکنان خانه کرده‌اند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری ادامه داد: در جریان تحقیقات پلیسی و بازبینی دقیق فیلم‌ها، حرکات و رفتار سارق با نگهبان ساختمان مطابقت داشت؛ موضوعی که شک مأموران را برانگیخت و باعث شد بازجویی‌های تخصصی از وی آغاز شود.

به گفته این مقام انتظامی، نگهبان ساختمان که تبعه خارجی است، در نهایت به سرقت اعتراف کرد و مشخص شد سرقت با طراحی قبلی انجام شده است.

سرهنگ صادقی‌پور تصریح کرد: متهم دستگیرشده پس از انتقال به مقر پلیس، در بازجویی‌ها به جرم خود اقرار کرد و مأموران در بازرسی از مخفیگاه وی موفق شدند ۶ میلیون تومان از وجه نقد سرقتی و ۱۰ گرم طلای مسروقه را کشف کنند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با هشدار به شهروندان گفت: نصب دوربین مداربسته، خودداری از نگهداری حجم زیاد طلا و وجه نقد در منزل و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به پلیس ۱۱۰، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.