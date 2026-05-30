کارگردان «سونسوز» سراغ سوژه جدید رفت؛ ساخت فیلم به زبان ترکی و فارسی

رضا جمالی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم جدیدش توضیح داد: اکنون درحال فیلمبرداری فیلم «دعوای ۷۵» به تهیه‌کنندگی ابراهیم داروغه‌زاده در استان اردبیل هستیم.

وی درباره بازیگران این فیلم گفت: آقایان حسین عابدینی و علی اخوان بازیگران شناخته شده فیلم هستند و همچنین چندنفر از بازیگرانی که در فیلم‌های قبلی من حضور داشتند در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

کارگردان «پیرمردها نمی‌میرند» اظهار کرد: این فیلم به زبان فارسی و ترکی است زیرا در این داستان کاراکترهای غیربومی داریم که برای ساخت فیلمی به اردبیل می‌آیند و در نتیجه افراد به زبان ترکی و فارسی با یکدیگر صحبت می‌کنند.

کارگردان فیلم «سونسوز» در پایان درباره زمان اکران این فیلم بیان کرد: دوست داشتیم فیلم «سونسوز» را اکران کنیم اما وضعیت سینماها درحال حاضر کمی در بلاتکلیفی است و مخاطبان کمی به سینما می‌روند. تصمیم ما این است که این فیلم را در عموم سینماها اکران کنیم و تنها به سینماهای «هنروتجربه» محدود نباشد.

فیلم «سونسوز» به کارگردانی رضا جمالی و تهیه‌کنندگی سلمان عباسی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

درخلاصه داستان این فیلم آمده است: «بیست سال پیش، کاظم، فیلمساز پیری در مورد نازایی زنان روستایشان، فیلم مستندی می‌سازد که در آن زمان راش‌های فیلم او توسط زنان روستا دزدیده شده و از بین می‌رود؛ حالا بعد از بیست سال متوجه می‌شود که مشکل نازایی از زنان روستا نبوده و این بار کاظم تصمیم می‌گیرد تا فیلمی بسازد تا حقیقت نهفته این ماجرا را آشکار سازد و در مسیر ساخت فیلم با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شود.»

در فیلم «سونسوز» که یک کمدی موقعیت است و به زبان ترکی در استان اردبیل تولید شده، بازیگرانی چون مریم مومن، حمدالله سلیمی، بهروز الله‌وردی زاده، صفت آهاری، ناصر محبی، رسول علی نژاد، ولایت خوبدل، احمد پروستان، محمد سیف، سیامک شاگردی، المیرا طاعتی، تعارف زمانی و حبیب شهبازی به ایفای نقش پرداخته اند.