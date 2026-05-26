به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسنژاد به همراه جمعی از اعضای شورای معاونان، در جریان بازدید میدانی از بندرلنگه و بررسی آخرین وضعیت زیرساختهای آسیبدیده، بر تداوم پایداری عملیات دریایی و بندری تأکید کرد و اظهار کرد: بندرلنگه یکی از مبادی راهبردی منطقه است که نقشی کلیدی در مبادلات تجاری و تأمین معیشت ساحلنشینان ایفا میکند.
وی با اشاره به رویکرد خصمانه دشمنان در جریان «جنگ رمضان» ادامه داد: دشمن آمریکایی-صهیونیستی با بیتوجهی مطلق به تمامی کنوانسیونهای بینالمللی، بنادر تجاری را هدف قرار داده است درحالی که این مراکز چون مستقیماً با معیشت جامعه محلی و مبادلات کالایی در ارتباط هستند، طبق قوانین جهانی باید از هرگونه تعرض مصون باشند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تشریح ابعاد آسیبهای وارده گفت: در جریان حوادث متأثر از جنگ رمضان، خسارت به بنادر غرب استان هرمزگان وارد شده که بیشترین حجم این آسیبها مربوط به بنادر لنگه و بوموسی است.
عباسنژاد با بیان اینکه میزان دقیق خسارات با اولویتبندی برای بازسازی و نوسازی جمعآوری شده و گزارش کامل آن به منظور تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی به ستاد مرکزی ارسال شده است، بیان کرد: در کوتاهترین زمان ممکن، این سازهها را با ظرفیت کامل به چرخه عملیات بازگردانده خواهد شد.
وی همچنین با تمجید از روحیه جهادی و استقامت کارکنان در شرایط سخت جنگی خاطرنشان کرد: بهرغم تمامی فشارهای ناشی از شرایط بحرانی، کارکنان بنادر با عزمی راسخ و بهصورت شبانهروزی، فعالیتهای تخلیه و بارگیری را دنبال کردند.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به جابهجایی دو میلیون تن کالا در کل بنادر استان هرمزگان در ایام جنگ رمضان، این آمار را نشانهای از شکست اهداف دشمن در متوقف کردن نبض اقتصادی کشور دانست.
عباسنژاد اضافه کرد: چرخ توسعه در این مناطق متوقف نخواهد شد؛ در حال حاضر تمامی طرحهای عمرانی در بندر لنگه با قوت در حال انجام است و هیچ خللی در روند اجرای طرحهای توسعهای وجود ندارد.
