به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسنژاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مسئولیتهای حاکمیتی این ادارهکل در ایام جنگ رمضان اظهار کرد: همزمان با شرایط تحت تاثیر از جنگ، فرآیند گردآوری، بررسی و صحتسنجی اطلاعات شناورهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت تا ضمن مدیریت دقیق وضعیت شناورها، ایمنی تردد دریایی در محدوده بنادر استان حفظ شود.
وی ادامه داد: در آبهای منطقه و محدوده آبراه و لنگرگاه بندر شهید رجایی و بندر لنگه، عملیات استقرار تجهیزات ایمنی بر روی مغروقهها انجام و سه فروند واچ بویه در این مناطق نصب شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به تقویت توان امداد و نجات دریایی در استان گفت: در این راستا همیاران ناجی جدید در بنادر استان شناسایی و فعال شدند تا در صورت بروز حادثه، در عملیات امداد و نجات مشارکت داشته باشند.
به گفته عباسنژاد، در این مدت ۶۲ عملیات جستوجو و نجات دریایی انجام شد که طی آن به ۱۷۷ دریانورد مضطر رسیدگی شد، ۱۸۷ نفر نجات یافتند و ۱۸ نفر مصدوم نیز تحت امدادرسانی قرار گرفتند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی از ناوگان دریایی در شرایط جنگ تحمیلی رمضان بیان کرد: گواهینامه ایمنی ۳۹ فروند شناور فلزی به مدت دو ماه و گواهینامه ایمنی ۱۸ فروند شناور سنتی ملوانی به مدت سه ماه تمدید شد تا روند تأمین و جابجایی کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در بخش دیگری، یکی دیگر از اقدامات ادارهکل بنادر و دریانوردی استان در این مدت به ارائه خدمات عمومی دریایی اشاره کرد و بیان داشت: این اقدام در راستای پیام سازمان بنادر مبنی بر بهره مندی عمومی کشتیهای مستقر در منطقه و تنگه هرمز با مشارکت بخشی از نیازمندیهای عمومی شامل آذوقه، سوخت و سایر پیشتیبانیهای فنی و خدماتی، بهداشتی و پزشکی با مشارکت فعال جامعه محلی استان درحال انجام است.
عباسنژاد همچنین به ارائه خدمات مالی به کشتیها و شناورها برای تسهیل ورود و خروج آنان اشاره کرد و یادآور شد: این خدمات بهویژه برای کشتیهای مستقر در تنگه هرمز و شناورهای فعال در آبهای منطقه اهمیت زیادی داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: در حوزه فعالیتهای بندری نیز تخلیه مستمر کالاهای اساسی از بنادر استان و همچنین تخلیه مواد اولیه کارخانجات با استفاده از ظرفیت حملونقل ریلی برای ارسال به شهرستانها ادامه یافت تا زنجیره تأمین کشور با اختلال مواجه نشود.
وی در پایان با اشاره به جابهجایی مسافر و خودروها از جزایر اضافه کرد: در این ایام با همکاری مجموعههای مرتبط عملیات جابهجایی هموطنان از جزایر کیش، سیری و لاوان به بنادر چارک و آفتاب و همچنین جزایر بوموسی، قشم و تنب بزرگ با رعایت اصول ایمنی و الزامات پدافندی در کمترین زمان ممکن صورت گرفت.
