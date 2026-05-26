قصد کشورهای کواد برای تقویت امنیت انرژی در منطقه هند-اقیانوس آرام

مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه شامل هند، آمریکا، ژاپن و استرالیا قصد دارد ابتکاری برای تقویت امنیت انرژی در منطقه هندـاقیانوس آرام اعلام کند.

وی گفت: کشورهای عضو کواد در حال بررسی اقداماتی برای تقویت زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی هستند.

محور اصلی تشکیل ائتلاف کواد همکاری امنیتی و راهبردی در منطقه هندـ اقیانوس آرام محسوب می‌شود.

سابقه کواد به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که شینزو آبه، نخست‌وزیر وقت ژاپن، ایده همکاری نزدیک این چهار کشور در منطقه آسیا-اقیانوسیه را مطرح کرد. نخستین نشست رسمی همان سال برگزار شد، اما به‌دلیل حساسیت‌های چین و تغییر دولت‌ها، این چارچوب برای چند سال عملاً غیرفعال شد.

کواد از سال ۲۰۱۷ دوباره احیا شد؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌ها درباره افزایش قدرت نظامی و اقتصادی چین، به‌ویژه در دریای جنوبی چین و اقیانوس هند، افزایش یافته بود. از آن زمان، نشست‌های منظم مقام‌های ارشد و سپس رهبران چهار کشور برگزار شد.

گرچه اعضای کواد تأکید می‌کنند این گروه «ائتلاف نظامی» مشابه ناتو نیست، اما چین آن را ابزاری برای مهار پکن می‌داند. همکاری‌های کواد شامل امنیت دریایی، رزمایش‌های مشترک، امنیت سایبری، فناوری‌های پیشرفته، زنجیره تأمین، انرژی، هوش مصنوعی و مواد معدنی راهبردی است.