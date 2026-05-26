  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

چین: نشست گروه کواد نباید علیه کشورهای ثالث باشد

چین: نشست گروه کواد نباید علیه کشورهای ثالث باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه چین به نشست وزیران خارجه استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا در چارچوب گروه کواد واکنش نشان داد و گفت نباید این همکاری‌ها علیه کشورهای ثالث باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر موضع خود را درباره گروه چهارجانبه «کواد» شامل استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا تکرار کرد و گفت همکاری میان کشورها باید به صلح، ثبات و شکوفایی منطقه کمک کند و نباید هیچ کشور ثالثی را هدف قرار دهد.

وی افزود: ما از تشکیل گروه‌های انحصاری یا تقابل بلوکی حمایت نمی‌کنیم. هیچ شکلی از همکاری نباید اعتماد متقابل و همکاری میان کشورهای منطقه را تضعیف کند.

نشست وزیران خارجه استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا روز سه‌شنبه در هند برگزار شد و در جریان آن توافق شد که به‌طور مشترک یک بندر در فیجی ساخته شود و همچنین توافق‌نامه‌هایی در زمینه مواد معدنی راهبردی و امنیت انرژی امضا شد.

کد مطلب 6841751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها