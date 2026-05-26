چین: نشست گروه کواد نباید علیه کشورهای ثالث باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر موضع خود را درباره گروه چهارجانبه «کواد» شامل استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا تکرار کرد و گفت همکاری میان کشورها باید به صلح، ثبات و شکوفایی منطقه کمک کند و نباید هیچ کشور ثالثی را هدف قرار دهد.
وی افزود: ما از تشکیل گروههای انحصاری یا تقابل بلوکی حمایت نمیکنیم. هیچ شکلی از همکاری نباید اعتماد متقابل و همکاری میان کشورهای منطقه را تضعیف کند.
نشست وزیران خارجه استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا روز سهشنبه در هند برگزار شد و در جریان آن توافق شد که بهطور مشترک یک بندر در فیجی ساخته شود و همچنین توافقنامههایی در زمینه مواد معدنی راهبردی و امنیت انرژی امضا شد.
