به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ذاکری با اعلام این خبر، اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات بهداشتی اولیه توسط گروه مدیریت پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های غیرواگیر برنامه غربالگری کم‌کاری تیروئید نوزادان با جدیت در سراسر استان پیگیری می‌شود.

وی افزود: شناسایی و آغاز درمان به موقع کم کاری تیروئید نوزادان، نقشی حیاتی در جلوگیری از آسیب‌های شدید مغزی و عقب‌ماندگی ذهنی دارد. به همین دلیل انجام غربالگری در بازه زمانی طلایی ۳ تا ۵ روزگی پس از تولد برای تمام نوزادان الزامی و بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نوزاد در استان تحت غربالگری کم‌کاری تیروئید قرار گرفتند، گفت: از این تعداد ۷۸ نوزاد مبتلا شناسایی و برای پیشگیری از عوارض جبران‌ناپذیر مغزی تحت درمان قرار گرفتند.

وی با تأکید بر نقش والدین در این فرآیند، تصریح کرد: خانواده‌ها باید غربالگری نوزاد خود را در اولویت قرار دهند تا در صورت تشخیص بیماری مراحل درمان پیش از ۲۸ روزگی آغاز شود، چرا که مداخله سریع، ضامن سلامت آینده نوزاد و پیشگیری از بروز ناتوانی‌های ذهنی است.

ذاکری خاطرنشان کرد: خدمات آزمایش غربالگری کم‌کاری تیروئید نوزادان به‌صورت مستمر و فعال در همه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی استان هرمزگان در دسترس همشهریان گرامی قرار دارد.