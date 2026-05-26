جهانیان: وضعیت استان بوشهر در حوزه کارگری مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سه شنبه در سومین نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر اظهار کرد: وضعیت استان در حوزه کارگری مطلوب است و باید این وضعیت حفظ شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: یکی از تصمیمات کمیسیون این است که شرکتها و واحدهای صنعتی موظف شوند، حداکثر نیروهای مورد نیاز برای بازسازی را از میان نیروهای تعدیلشده انتخاب کنند.
وی در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ اخیر، هشدار داد: باید دقت شود واحدهای متقاضی شرایط لازم را داشته باشند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند، بررسیهای حضوری و موردی انجام دهند و در صورت سوءاستفاده هر شرکت، با آن برخورد شود.
لزوم حمایت از کارگران
رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر در پایان گفت: چنانچه در حوزه اجرای قوانین حمایتی از کارگران تخلفی مشاهده شد، حتماً با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون کارگری اطلاعرسانی و منطبق با ضوابط اقدام کنند.
جهانیان افزود: همراهی و تعامل مطلوب اعضای کمیسیون باعث شده که با وجود آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، حداقل تعدیل نیروی کارگر اعمال شود. از این نظر، استان بوشهر بنا بر اعلام دستگاههای تخصصی در مقایسه با سایر استانها، در وضعیت مناسبی قرار دارد.
رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر افزود: طبیعتاً مسائل کارگری با اقتصاد کلان کشور گره خورده، اما شرایط فعلی ناشی از جنگ، این موضوع را خاص کرده و باید تلاش کنیم پیامدهای آن بر وضعیت کارگران به حداقل برسد.
