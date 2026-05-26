به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا سلامتی در نشست بررسی موانع و مشکلات اجرای طرح گلخانه ۱۷ هکتاری منطقه «چواری»، با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه اقتصادی شهرستان، اظهار داشت: این پروژه از طرح‌های مهم و اثرگذار منطقه به شمار می‌رود و زمینه اشتغال حدود ۲۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای این طرح، وجود معارض در روند ساخت و اجرا است، افزود: انتظار می‌رود با همکاری و همراهی اهالی منطقه، این مشکل برطرف شود تا شاهد تسریع در روند اجرای پروژه و بهره‌برداری از آن باشیم.

فرماندار دلفان تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه کشاورزی نوین در منطقه چواری داشته باشد.