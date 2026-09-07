عارف: جامعه ایرانی همچنان بر پایه هویت فرهنگی و دینی خود ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف عصر دوشنبه در جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت صیانت از آن، اظهار کرد: حفظ این سرمایه مسئولیتی همگانی است و همه بخش‌ها باید برای پاسداری و تقویت آن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه جامعه با مطالبات و مسائل مختلفی روبه‌رو است، افزود: طبیعی است که ممکن است همه خواسته‌ها و مطالبات مردم امکان تحقق یا پاسخگویی فوری نداشته باشد، اما در چنین شرایطی نباید ارتباط و گفت‌وگو با مردم کمرنگ شود.



معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: باید با مردم سخن گفت و زمینه‌ای فراهم کرد تا مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات آنان در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو مورد توجه قرار گیرد.



عارف ظرفیت روحانیت و حوزه‌های علمیه را در این زمینه مهم دانست و تصریح کرد: این ظرفیت می‌تواند در مسیر حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش انسجام در جامعه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.



باید زبان گفت‌وگو با نسل جدید را پیدا کنیم



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت شناخت اقتضائات نسل جوان، اظهار کرد: نمی‌توان با جوانان نسل‌های جدید همان شیوه‌ها و روش‌هایی را در پیش گرفت که در دهه‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت.



معاون اول رئیس‌جمهور افزود: شرایط اجتماعی، فرهنگی و ذهنی نسل جدید تغییر کرده است و برای برقراری ارتباط مؤثر با جوانان باید شیوه‌ها و راهکارهای متناسب با ویژگی‌ها و شرایط امروز آنان را شناسایی و به کار گرفت.



عارف با اشاره به تفاوت میان نسل‌های مختلف گفت: برخورد با جوان دهه ۹۰ نمی‌تواند دقیقاً بر مبنای الگوهای ارتباطی با جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شکل بگیرد و ضرورت دارد روش‌های جدید و اثربخش برای گفت‌وگو با نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: یافتن زبان مشترک و روش مناسب برای ارتباط با جوانان، ضرورتی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و باید با درک شرایط جدید، مسیرهای مؤثرتری برای تعامل با آنان انتخاب کرد.



باید مسئولیت کوتاهی‌ها را بپذیریم



معاون اول رئیس‌جمهور با تشبیه رابطه جامعه با جوانان به مناسبات درون یک خانواده، بیان کرد: اگر فرزندی در یک خانواده با پدر و مادر خود دچار اختلاف شود، اعضای خانواده تلاش می‌کنند ارتباط خود را با او حفظ کنند و از طریق گفت‌وگو زمینه بازگشت و تفاهم را فراهم آورند.



عارف افزود: در مسائل اجتماعی نیز باید با چنین نگاهی به جوانان توجه شود و فاصله‌ها را نه با بی‌توجهی، بلکه از مسیر گفت‌وگو و تلاش برای درک متقابل کاهش داد.



وی تأکید کرد: اگر در این مسیر کوتاهی یا قصوری صورت گرفته است، باید مسئولیت آن را پذیرفت و برای اصلاح روش‌ها و تقویت ارتباط با نسل جوان تلاش کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نگاه مسئولانه به مسائل جوانان اقتضا می‌کند که به جای نادیده گرفتن تفاوت‌ها و فاصله‌های ایجادشده، برای حفظ پیوند و گفت‌وگو در جامعه راهکارهای مناسب‌تری مورد استفاده قرار گیرد.



فرهنگ مهم‌ترین میدان مقابله با دشمن است



عارف در ادامه فرهنگ را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مواجهه و مقابله با دشمن دانست و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های متمایز انقلاب اسلامی در مقایسه با بسیاری از انقلاب‌های جهان، برخورداری آن از بنیان‌ها و ریشه‌های فرهنگی است.



وی افزود: توجه به این ویژگی ایجاب می‌کند که عملکرد فرهنگی کشور در چهار دهه گذشته مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که تا چه میزان توانسته‌ایم مسئولیت و وظیفه خود را در این عرصه به‌درستی انجام دهیم.



معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در استمرار هویت و آرمان‌های جامعه، تصریح کرد: عرصه فرهنگی از حوزه‌های مهمی است که باید با نگاه جدی و مسئولانه به آن پرداخت.



عارف تأکید کرد: ظرفیت‌های فرهنگی کشور باید به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که پاسخگوی نیازها و شرایط نسل‌های مختلف باشد و در عین حال، پیوند جامعه با ریشه‌های فرهنگی و هویتی آن حفظ شود.



ایران از هویت فرهنگی و دینی خود جدا نشده است



وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و دینی مردم ایران اظهار کرد: جامعه ایرانی در طول تاریخ، پیوند خود را با فرهنگ و هویت دینی حفظ کرده و از این ریشه‌های عمیق فاصله نگرفته است.



معاون اول رئیس‌جمهور افزود: امروز نیز ظرفیت فرهنگی و دینی ارزشمندی در جامعه وجود دارد که می‌توان با تکیه بر آن، مسیر پیشبرد امور فرهنگی را با قوت بیشتری دنبال کرد.



عارف با اشاره به جایگاه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ظرفیت‌های علمی و دینی موجود، گفت: دولت آمادگی دارد برای پیشبرد برنامه‌ها و مسائل فرهنگی از دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علما و نخبگان بهره‌گیری کند.



وی در پایان تأکید کرد: همکاری و تعامل با حوزه‌های علمیه و استفاده از نظرات صاحب‌نظران و نخبگان می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی جامعه را فراهم کند و دولت در این مسیر آماده همکاری با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.