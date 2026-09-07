حسینی بوشهری:تصمیمات اقتصادی باید با دقت و اقناع افکار عمومی اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری عصر دوشنبه در دیدار محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی موجود، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به دغدغههای معیشتی مردم و اتخاذ تصمیمات سنجیده در حوزه اقتصاد تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مردم ایران در مقاطع دشوار و در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای گوناگون روبهرو بوده، همراهی خود را با انقلاب و ایران اسلامی حفظ کردهاند، اظهار کرد: جامعه امروز با مسائل اقتصادی، تورم و دشواریهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی مواجه است، اما این مشکلات نتوانسته اراده ملت ایران را در حمایت از کشور تضعیف کند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: حضور مردم در صحنهها و همراهی آنان در شرایط سخت، سرمایهای ارزشمند برای کشور به شمار میرود و نشان میدهد دشمنان با وجود همه فشارها و تهدیدها، در تضعیف روحیه و اراده ملت ایران موفق نبودهاند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای دولت و مسئولان برای اداره امور کشور، تأکید کرد: همراهی مردم در شرایط دشوار باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مسئولان نیز در تصمیمگیریها، دغدغهها و مطالبات عمومی را با حساسیت دنبال کنند.
باید فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد
حسینی بوشهری با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل مشکلات اقتصادی گفت: گرانی و تورم از جمله مسائلی است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و در بخشهایی که امکان برنامهریزی، تدبیر و مدیریت وجود دارد، باید تصمیمهای دقیق و کارشناسی اتخاذ شود.
وی افزود: مردم شرایط کشور را با دقت رصد میکنند و مسائل مختلف را مورد توجه قرار میدهند، از این رو تصمیمات اقتصادی نمیتواند بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و آثار آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه اتخاذ شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر در تصمیمگیریهای اقتصادی بیان کرد: هر اقدامی که به زندگی و معیشت مردم ارتباط پیدا میکند، نیازمند دقت، تأمل و بررسی همه جوانب است تا از بروز پیامدهایی که میتواند زمینه نگرانی در جامعه را فراهم کند، جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: مردم نسبت به برخی تصمیمات گذشته در این زمینه خاطرات خوشایندی ندارند و به همین دلیل هرگونه تصمیم جدید باید پس از مطالعه دقیق و فراهم شدن مقدمات لازم دنبال شود.
تصمیم درباره بنزین نیازمند تبیین است
حسینی بوشهری ادامه داد: موضوعاتی از جنس قیمت حاملهای انرژی، به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، نیازمند تبیین و آمادهسازی افکار عمومی است و باید همه ابعاد آن پیش از اجرا مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تصمیمگیری شتابزده در چنین موضوعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، بنابراین لازم است مسئولان با دقت و هماهنگی بیشتری در این حوزه گام بردارند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به موضوع افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت خودرو در شرایطی که بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی با مشکلاتی همچون فرسودگی و مصرف بالای سوخت مواجه هستند، برای مردم قابل پذیرش نیست.
وی تأکید کرد: صنعت خودرو باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کند که از مصرف سوخت پایینتری برخوردار باشند و پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند، چرا که اصلاح این روند میتواند بخشی از دغدغههای موجود در حوزه مصرف انرژی را نیز کاهش دهد.
هویت فرهنگی پشتوانه ایستادگی مردم است
حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود، مسائل فرهنگی را از موضوعات مهم و نیازمند توجه جدی دولت دانست و اظهار کرد: هویت فرهنگی و اعتقادی مردم ایران، یکی از مهمترین عوامل پایداری و ایستادگی آنان در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان بوده است.
وی افزود: تقویت باورهای دینی و اعتقادی جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا این ظرفیت فرهنگی و معنوی در مقاطع مختلف به عنوان پشتوانهای مهم برای حفظ انسجام و مقاومت مردم نقشآفرینی کرده است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی صرفاً وظیفه روحانیت یا گروههای خاص نیست، گفت: همه دستگاههای مسئول باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند و دولت جمهوری اسلامی نیز مسئولیت مشخصی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی بر عهده دارد.
وی ادامه داد: نباید اجازه داد برخی ناهنجاریها به تدریج در جامعه عادیسازی شوند و لازم است برای جلوگیری از گسترش این مسائل، اقدامات جدیتر و مؤثرتری در دستور کار قرار گیرد.
ساماندهی فرودگاه قم باید در اولویت باشد
حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده قم و حضور طلاب و زائران غیرایرانی در این شهر، بر ضرورت تعیین تکلیف و ساماندهی هرچه سریعتر طرح فرودگاه قم تأکید کرد.
وی اظهار کرد: قم به واسطه جایگاه علمی، دینی و بینالمللی خود و همچنین حضور گسترده زائران و طلاب از کشورهای مختلف، از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و راهاندازی فرودگاه میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای موجود باشد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه موضوع فرودگاه قم باید با جدیت بیشتری پیگیری شود، افزود: انتظار میرود این مسئله در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد و روند تعیین تکلیف و اجرای آن با پیگیری مسئولان شتاب بیشتری پیدا کند.
وی در پایان با قدردانی از حضور معاون اول رئیسجمهور در قم و دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، ابراز امیدواری کرد: با تدبیر، پیگیری و توجه مسئولان، مسائل و دغدغههای مطرحشده در این نشست با جدیت دنبال شود و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و پاسخ به نیازهای استان قم صورت گیرد.
قم- امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت کاهش فشارهای معیشتی بر مردم گفت: تصمیمگیری درباره مسائل اقتصادی باید با دقت، هماهنگی و فراهمسازی مقدمات لازم انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری عصر دوشنبه در دیدار محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی موجود، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به دغدغههای معیشتی مردم و اتخاذ تصمیمات سنجیده در حوزه اقتصاد تأکید کرد.
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