به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۶ تا ۱۸ شهریورماه به استان اصفهان سفر خواهد کرد و در جریان این سفر، مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی و تخصصی را در چند شهرستان استان دنبال می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، سفر معاون رئیس‌جمهور از شامگاه دوشنبه ۱۶ شهریورماه آغاز می‌شود و وی پس از ورود به استان، در هتل جنت اسکان خواهد داشت.

افتتاح اردوگاه دانش‌آموزان عشایر کشور

یکی از برنامه‌های اصلی معاون رئیس‌جمهور در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه، حضور در شهرستان اصفهان و افتتاح بیست و پنجمین اردوگاه دانش‌آموزان عشایر کشور است.

این برنامه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در اردوگاه شهید کشوری شهید بهشتی برگزار خواهد شد و از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر در حوزه حمایت از جامعه عشایری و توسعه زیرساخت‌های آموزشی آنان به شمار می‌رود.

بررسی طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان مبارکه

در ادامه این سفر، معاون رئیس‌جمهور به شهرستان مبارکه خواهد رفت و در جریان بازدید از طرح‌های روستایی و توسعه‌ای این شهرستان قرار می‌گیرد.

بر اساس برنامه، این بخش از سفر از ساعت ۱۲ تا ۱۵ انجام می‌شود و بررسی روند اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه روستاها و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی از محورهای آن خواهد بود.

حضور در شورای اداری توسعه روستایی شرق اصفهان

حسین‌زاده در ادامه برنامه‌های خود در استان، روز سه‌شنبه در شهرستان هرند حضور خواهد یافت و در جلسه شورای اداری توسعه راهبردی روستاهای شرق استان شرکت می‌کند.

این نشست از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود و با توجه به نقش مناطق روستایی شرق استان در حوزه‌های تولید، کشاورزی و اقتصاد محلی، می‌تواند زمینه بررسی مسائل و ظرفیت‌های توسعه‌ای این مناطق را فراهم کند.

ادامه سفر با بازدید از شهرستان‌های خور و نایین

برنامه سفر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی در روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وی از ساعت ۸ تا ۱۱ در شهرستان خور حضور خواهد داشت و پس از آن از ساعت ۱۲ تا ۱۴:۳۰ به شهرستان انارک سفر می‌کند.

در ادامه، معاون رئیس‌جمهور از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ در شهرستان نایین حضور خواهد داشت و پس از پایان برنامه‌های این شهرستان، ساعت ۱۸ به سمت تهران حرکت می‌کند.

این سفر سه‌روزه در حالی انجام می‌شود که توسعه زیرساخت‌های روستایی، حمایت از جوامع عشایری، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق کمتر برخوردار و بررسی روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های استان از محورهای اصلی برنامه سفر معاون رئیس‌جمهور به اصفهان خواهد بود.