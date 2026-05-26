مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان: تربیت حماسی مأموریت اصلی کانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، میدان اسدآبادی خرم‌آباد شاهد شور، نشاط و حضور گسترده کودکان و نوجوانانی بود که در کنار خانواده‌های خود، جلوه‌هایی از عشق به وطن و آرمان‌های انقلاب را به تصویر کشیدند.

در این گردهمایی، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و علمی توسط مربیان کانون با مشارکت فعال کودکان و نوجوانان حاضر در تجمع اجرا شد.

همچنین اجرای حماسی گروه سرود کانون پرورش فکری استان لرستان با استقبال گرم و تحسین‌برانگیز مردم و خانواده‌ها روبه‌رو شد.

انقلاب اسلامی درگیر جنگ تمام‌عیار ترکیبی است

رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای محله اسدآبادی و جبهه مقاومت و گرامی‌داشت یاد شهدای کودک و نوجوان لرستان و شهدای میناب، به تبیین ابعاد حساس کنونی پرداخت.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی امروز درگیر یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان ادامه داد: دشمن با به خدمت گرفتن تمام توان نظامی، اقتصادی و به‌ویژه ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی، به دنبال سلب امید از جامعه و ضربه زدن به ریشه‌های نظام است.

اتحاد مقدس مردم؛ سدی مستحکم در برابر دشمن

داوری با اشاره به طراحی‌های پیچیده دشمن خاطرنشان کرد: در مقطعی که دشمن با طراحی‌های خبیثانه، ترور فرماندهان و اعمال فشارهای روانی سنگین در یک بازه ۱۲ روزه خیال می‌کرد می‌تواند نظام را به زانو درآورد، این اتحاد مقدس مردم بود که چون سدی مستحکم در برابر آنان ایستاد.

وی افزود: حضور آگاهانه شما در میدان، نه‌تنها نقشه‌های استکبار را خنثی کرد، بلکه به جهانیان نشان داد که محاسبات دشمن درباره این ملت، همواره غلط و دور از واقعیت است.

قدرت واقعی ایران در مکتب انقلاب اسلامی و پیوند ملت با ولایت است

مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان در ادامه با تبیین مؤلفه‌های قدرت ملی، تصریح کرد: اگر امروز دنیا از قدرت موشکی و پهپادی ایران در هراس است، باید بدانند که بازدارندگی اصلی ما تنها در تجهیزات نظامی نیست. قدرت واقعی ما در مکتب انقلاب اسلامی و پیوند ناگسستنی ملت با ولایت نهفته است. این حضور مردمی است که به سلاح‌های ما قدرت می‌دهد و دشمن را از هرگونه اقدام نابخردانه پشیمان می‌کند.

تربیت حماسی؛ مأموریت اصلی کانون

داوری با تأکید بر اهمیت «تربیت حماسی» در کانون، خطاب به کودکان و نوجوانان گفت: حضور شما در این تجمع، یک کلاس درس عملی است. نوجوانان ما در این میدان، عشق به وطن، ولایت‌مداری و ایستادگی بر ارزش‌ها را تجربه می‌کنند.

کانون؛ پرورش‌دهنده نسلی هنرمند، خلاق، باغیرت و حماسه‌ساز

مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان تأکید کرد: کانون پرورش فکری وظیفه خود می‌داند نسلی را پرورش دهد که هم هنرمند و خلاق باشد و هم باغیرت و حماسه‌ساز. شما باید راویان صادق این روزها باشید. روایت درست از ایستادگی ملت و تبیین حقایق، جهادی بزرگ است که آینده کشور را بیمه می‌کند.

تداوم فعالیت‌های شبانه کانون در نقاط مختلف استان

در پایان این برنامه، به تعدادی از کودکان و نوجوانانی که بهترین آثار نقاشی و سفال‌گری را ارائه دادند، جوایزی اهدا شد.

گفتنی است از آغاز تجمع‌های شبانه مردمی، اداره‌کل کانون با راه‌اندازی غرفه فرهنگی و هنری در چهار نقطه از شهر خرم‌آباد به صورت مستمر هر شب به اجرای برنامه می‌پردازد؛ همچنین مربیان کانون در سایر شهرستان‌های استان نیز هر شب با اجرای برنامه‌های متنوع میزبان کودکان و نوجوانان هستند.