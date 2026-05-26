عرضه ۱۰۷ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: امروز با کشتار ۵۷ هزار و ۵۰۵ قطعه مرغ، ۱۰۷ هزار و ۳۴۱ کیلوگرم مرغ گرم برای عرضه در شبکه توزیع، آمادهسازی شد.
وی با تأکید بر اهمیت ثبات قیمتها و دردسترسبودن کالاهای اساسی، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت مصوب گوشت مرغ گرم در بازار استان ۳۵۰ هزار تومان است که پایینترین قیمت در سطح کشور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: باتوجهبه افت قابلتوجه جوجهریزی در دهه اول فروردینماه به دلیل شرایط خاص کشور، کمبود در عرضه گوشت مرغ گرم در روزهای اخیر قابلپیشبینی بود که با توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان این خلاء برطرف شد.
صیادی، تصریح کرد: بازرسان این سازمان با همراهی نیروهای نظارتی، هرگونه خروج غیرمجاز و اخلال در شبکه توزیع را رصد میکنند و این پایشها تا حصول اطمینان از آرامش بازار و تأمین کامل نیاز هم استانیهای عزیز بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و روند تأمین و توزیع نهادهها و کالاهای اساسی با نظارت کامل کارشناسان این سازمان بدون وقفه پیگیری میشود.
