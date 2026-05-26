مراسم برائت از مشرکین در عربستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درحال حاضر حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای شرکت در مناسک حج تمتع در عربستان حضور دارند که امروز (سهشنبه پنجم خرداد ماه ۱۴۰۵ برابر با نهم ذیالحجه) در صحرای عرفات با همراهی نماینده ولی فقیه در حج و جمعی از مسئولان سفارت ایران در عربستان، مراسم برائت از مشرکین را برگزار کردند.
در این مراسم زائران با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی انزجار خود را از دشمنان اسلام و جنایات اشغالگران و زورگویان ابراز کردند و در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و اتحاد مسلمانان جهان شعار دادند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز به تبیین مفهوم برائت از مشرکین پرداخت.
در این مراسم که در محل استقرار زائران ایرانی در صحرای عرفات برگزار شد، رئیس سازمان حج و زیارت، سفیر ایران در ریاض، سرکنسول ایران در جده و نمایندگان بیوت مراجع عظام حضور داشتند.
پس ازتلاوت آیات قرآن توسط قاری ممتاز بینالمللی مختار دهقان، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تبیین مفهوم برائت از مشرکان، با استناد به آیات به تاریخچه برائت اشاره وتصریح کرد: موضوع برائت موضوع جدیدی نیست.
او یاد مجاهدتهای قائد شهید آیتالله خامنهای را گرامیداشت و گفت: حدود سه ماه است که مردم ایران در میادین وخیابانها تجمع میکنند و علیه اشغالگران و زورگویان شعار میدهند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ادامه، پیام آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی برای کنگره حج امسال را خواند. خلاصه این پیام به زبان عربی نیز خوانده شد.
مراسم برائت از مشرکین که نمادی از وحدت مسلمانان و اعلام بیزاری از مستکبران و دشمنان امت اسلامی است، هر سال در جریان حج و براساس توافق ایران و عربستان، با حضور زائران در صحرای عرفات برگزار میشود.
