دعای عرفه کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر،امروز نهم ذی الحجة روز عرفه است.دعای عرفه امام حسین(ع) از دعاهایی است که شیعیان در روز عرفه و در صحرای عرفات و دیگر مناطق جهان می‌خوانند. در ایران این مراسم در مساجد و دیگر اماکن مذهبی به صورت گروهی خوانده می‌شود.

برنامه ۵۰ مسجد و هیأت به این مناسبت به شرح زیر است:

مسجد حضرت امیر(ع)

سخنران:استاد حسین انصاریان

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۷

نشانی:خیابان کارگر شمالی

مسجد امام حسین(ع)

مداح:رضابکایی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶

نشانی: میدان امام حسین(ع)

مسجد الشهدا

مداح: ماشاالله عابدی

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:خیابان هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی شرق دومین پل عابر پیاده

مسجد امام حسن مجتبی (ع)

مداح: حسین هوشیار

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶

نشانی:نازی آباد خیابان اکبر مشهدی میدان پارس

مسجدشهید بهشتی

مداح:کربلایی سید مهدی حسینی

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶

نشانی:خیابان نبرد شمالی میدان نبرد

مسجد جامع قلهک

مداح:مهدی دقیقی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: خیابان شریعتی،بالاتر از ایستگاه متروی قلهک

مسجدجلیلی

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مداح:حمید دادوندی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶

نشانی: میدان فردوسی، انتهای خیابان ایرانشهر

مسجد حضرت زینب(س)

مداح: محمدناصر بخت

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان دهقان

مسجد دانشگاه صنعتی شریف

مداح: حجت الاسلام رشدی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۴۵

نشانی: خیابان آزادی،تقاطع یادگار

مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع)

سخنران و مداح: حجت الاسلام سیدحسین موسوی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶

نشانی:واوان،بلوار هشت

مسجد رسول اکرم(ص)

مداح:حسین خانلو، مهدی مقدم

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: خانی آبادنو

مسجد المجتبی(ع)

سخنران:حجت الاسلام حسنی

مداح:علیرضا مرادی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: تهرانپارس

مسجدجامع حمزه سیدالشهدا(ع)

مداح:محمدنمازی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: جنت آباد،میدان چهارباغ

مسجد الغدیر

مداح: حجت الاسلام حمید نجفی

زمان:۵خردادماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل

مسجد حضرت سیدالشهدا(ع)

مداح: سیدمهدی سادات شیرازی

زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان ایران، خیابان گوته

مسجد نیک عهد

سخنران: حجت الاسلام حسینی مقدم

مداح: مجید شهرابی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶

نشانی: اتوبان محلاتی، خیابان ارجمندی راد

مسجدمحمدیه

مداح: کاظم علوی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید شیرازی

مسجد الهادی(ع)

مداح: سیدهادی هاشمی،عمیدعباس زاده

زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت

مسجد صاحب الزمان(عج)

مداح: سیدمحمدمحمودی،محمدجواد مطیع ها

زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: بزرگراه آهنگ

مسجد فخرآباد

مداح: حجت الاسلام زرین پر

زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: دروازه شمیران، ابتدای خیابان شهید مشکی

مسجد میرفخرایی

مداح:دکترقاریان

زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: میدان شهدا،خیابان زرین خامه

مسجدفاطمیه

مداح: مهدی نجفی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید آذرباد

مسجد فائق

مداح: محمدجواد پورجمشیدیان

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید فیاض بخش

مسجد جابری

مداح: سیداحمدطباطبایی

زمان:۵خردادماه ساعت ۱۶

نشانی:میدان کلانتری

مسجد رحمتیه

مداح:سیدمحمدباقر محسنی

زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه

امامزاده صالح(ع)

مداح: حجت الاسلام سجادرنجبری

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: تجریش

آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسگر

مداح: محمدرضا غلامرضا زاده

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۵:۳۰

نشانی: شهرری، مصلای امام علی(ع) آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

حسینیه صنف لباس فروشان

مداح:حاج منصور ارضی

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵

نشانی:خیابان جمهوری کوچه درختی حسینیه صنف لباس فروشان

هیأت مکتب الزهرا (س)

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل کاظمی

مداح: محمدرضا طاهری حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵

نشانی:میدان انقلاب

هیأت محبان فاطمه الزهرا (س)

مداح: سعید حدادیان، محمد حسین حدادیان

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:فلکه دوم صادقیه

ایستگاه انتظار

مداح: حسین سازور

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:گلزار شهدا بهشت زهرا (س)، قطعه ۲۹

هیأت آیین حسینی

مداح: میثم مطیعی

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:میدان ونک

هیأت ماتمکده حضرت زینب (س)

سخنران:حجت الاسلام سید علی صادقی

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵

نشانی:خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید،خیابان فرهنگ، بن بست هفتم

هیأت بضعه الرسول

سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حنیف طاهری، محسن جعفری

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵

نشانی:میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه صیرفی پور

هیأت شهدای گمنام

مداح: علی کرمی

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:خیابان هفده شهریور، خیابان شیرازی، خیابان بیگلو تهرانی، حسینیه مرحوم پنبه چی

هیأت رزمندگان اسلام

مداح: احمد زین العابدین

زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۷

نشانی:تقاطع فاطمی و کارگر فاطمیه بزرگ تهران

روضه محبان الحسین(ع)

سخنران: محسن حنیفی

مداح:علی کرمی،علی ذاکری

زمان:۵ خردادماه ساعت ۲۱

نشانی:خیابان مجاهدین اسلام

سردر دانشگاه تهران

مداح: مصطفی سماواتی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: خیابان انقلاب اسلامی

بیت الحسن المجتبی(ع)

سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه

زیارت عاشورا: سیدحسین حسینی مجد

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۵:۳۰

نشانی: خیابان ایران، نبش گل محمدی

هیأت صاحب الزمان(عج)

مداح: مجید مژگانیان

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۵:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، چهارراه نبرد

هیأت بیت الرضیع

سخنران: امیربرخورداری

مداح: سعید هدایتیان

زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: ابتدای خیابان شریعتی، کوچه یونسی زاده

فرشتگان زمین

سخنران: رضا اسکندری

مداح: مهدی آجورلو

زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: ایستگاه متروی ابن سینا،خیابان پیروزی

مقبره الشهدا گمنام

مداح: علی فراهانی

زمان:۵خردادماه ساعت ۱۶

نشانی: اتوبان شهید محلاتی، خیابان میرهاشمی

میدان شهید طهرانی مقدم

مداح: حجت الاسلام میرلوحی

زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم

گلزار شهدای گمنام شهید محلاتی

مداح: مجید شعبانی

زمان: ۵خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: گلزار شهدای گمنام،شهرک محلاتی

هیأت جواد الرضا(ع)

مداح: منصور نورایی

زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: تهرانپارس، انتهای جشنواره،خیابان شهید سیری