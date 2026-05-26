دعای عرفه کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر،امروز نهم ذی الحجة روز عرفه است.دعای عرفه امام حسین(ع) از دعاهایی است که شیعیان در روز عرفه و در صحرای عرفات و دیگر مناطق جهان میخوانند. در ایران این مراسم در مساجد و دیگر اماکن مذهبی به صورت گروهی خوانده میشود.
برنامه ۵۰ مسجد و هیأت به این مناسبت به شرح زیر است:
مسجد حضرت امیر(ع)
سخنران:استاد حسین انصاریان
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۷
نشانی:خیابان کارگر شمالی
مسجد امام حسین(ع)
مداح:رضابکایی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: میدان امام حسین(ع)
مسجد الشهدا
مداح: ماشاالله عابدی
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:خیابان هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی شرق دومین پل عابر پیاده
مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مداح: حسین هوشیار
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶
نشانی:نازی آباد خیابان اکبر مشهدی میدان پارس
مسجدشهید بهشتی
مداح:کربلایی سید مهدی حسینی
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶
نشانی:خیابان نبرد شمالی میدان نبرد
مسجد جامع قلهک
مداح:مهدی دقیقی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان شریعتی،بالاتر از ایستگاه متروی قلهک
مسجدجلیلی
سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی
مداح:حمید دادوندی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: میدان فردوسی، انتهای خیابان ایرانشهر
مسجد حضرت زینب(س)
مداح: محمدناصر بخت
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان دهقان
مسجد دانشگاه صنعتی شریف
مداح: حجت الاسلام رشدی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۴۵
نشانی: خیابان آزادی،تقاطع یادگار
مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع)
سخنران و مداح: حجت الاسلام سیدحسین موسوی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶
نشانی:واوان،بلوار هشت
مسجد رسول اکرم(ص)
مداح:حسین خانلو، مهدی مقدم
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: خانی آبادنو
مسجد المجتبی(ع)
سخنران:حجت الاسلام حسنی
مداح:علیرضا مرادی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: تهرانپارس
مسجدجامع حمزه سیدالشهدا(ع)
مداح:محمدنمازی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: جنت آباد،میدان چهارباغ
مسجد الغدیر
مداح: حجت الاسلام حمید نجفی
زمان:۵خردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل
مسجد حضرت سیدالشهدا(ع)
مداح: سیدمهدی سادات شیرازی
زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان ایران، خیابان گوته
مسجد نیک عهد
سخنران: حجت الاسلام حسینی مقدم
مداح: مجید شهرابی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: اتوبان محلاتی، خیابان ارجمندی راد
مسجدمحمدیه
مداح: کاظم علوی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید شیرازی
مسجد الهادی(ع)
مداح: سیدهادی هاشمی،عمیدعباس زاده
زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت
مسجد صاحب الزمان(عج)
مداح: سیدمحمدمحمودی،محمدجواد مطیع ها
زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: بزرگراه آهنگ
مسجد فخرآباد
مداح: حجت الاسلام زرین پر
زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: دروازه شمیران، ابتدای خیابان شهید مشکی
مسجد میرفخرایی
مداح:دکترقاریان
زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: میدان شهدا،خیابان زرین خامه
مسجدفاطمیه
مداح: مهدی نجفی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید آذرباد
مسجد فائق
مداح: محمدجواد پورجمشیدیان
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید فیاض بخش
مسجد جابری
مداح: سیداحمدطباطبایی
زمان:۵خردادماه ساعت ۱۶
نشانی:میدان کلانتری
مسجد رحمتیه
مداح:سیدمحمدباقر محسنی
زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه
امامزاده صالح(ع)
مداح: حجت الاسلام سجادرنجبری
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: تجریش
آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسگر
مداح: محمدرضا غلامرضا زاده
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۵:۳۰
نشانی: شهرری، مصلای امام علی(ع) آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
حسینیه صنف لباس فروشان
مداح:حاج منصور ارضی
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵
نشانی:خیابان جمهوری کوچه درختی حسینیه صنف لباس فروشان
هیأت مکتب الزهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل کاظمی
مداح: محمدرضا طاهری حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵
نشانی:میدان انقلاب
هیأت محبان فاطمه الزهرا (س)
مداح: سعید حدادیان، محمد حسین حدادیان
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:فلکه دوم صادقیه
ایستگاه انتظار
مداح: حسین سازور
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:گلزار شهدا بهشت زهرا (س)، قطعه ۲۹
هیأت آیین حسینی
مداح: میثم مطیعی
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:میدان ونک
هیأت ماتمکده حضرت زینب (س)
سخنران:حجت الاسلام سید علی صادقی
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵
نشانی:خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید،خیابان فرهنگ، بن بست هفتم
هیأت بضعه الرسول
سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حنیف طاهری، محسن جعفری
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۵
نشانی:میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه صیرفی پور
هیأت شهدای گمنام
مداح: علی کرمی
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:خیابان هفده شهریور، خیابان شیرازی، خیابان بیگلو تهرانی، حسینیه مرحوم پنبه چی
هیأت رزمندگان اسلام
مداح: احمد زین العابدین
زمان: ۵ خرداد ماه ساعت ۱۷
نشانی:تقاطع فاطمی و کارگر فاطمیه بزرگ تهران
فلکه دوم صادقیه
مداح:سعیدحدادیان،محمدحسین حدادیان
زمان:۵ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: صادقیه
میدان انقلاب
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل کاظمی
مداح:محمدرضا طاهری،حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان:۵ خرداد ماه ساعت ۱۵
نشانی: انقلاب
مجموعه شهدای انقلاب اسلامی
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مداح:حنیف طاهری، محسن جعفری
زمان: ۵خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه
حسینیه مرحوم پنبه چی
مداح: علی کرمی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی
روضه محبان الحسین(ع)
سخنران: محسن حنیفی
مداح:علی کرمی،علی ذاکری
زمان:۵ خردادماه ساعت ۲۱
نشانی:خیابان مجاهدین اسلام
سردر دانشگاه تهران
مداح: مصطفی سماواتی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی
بیت الحسن المجتبی(ع)
سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه
زیارت عاشورا: سیدحسین حسینی مجد
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۵:۳۰
نشانی: خیابان ایران، نبش گل محمدی
هیأت صاحب الزمان(عج)
مداح: مجید مژگانیان
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۵:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، چهارراه نبرد
هیأت بیت الرضیع
سخنران: امیربرخورداری
مداح: سعید هدایتیان
زمان:۵خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: ابتدای خیابان شریعتی، کوچه یونسی زاده
فرشتگان زمین
سخنران: رضا اسکندری
مداح: مهدی آجورلو
زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: ایستگاه متروی ابن سینا،خیابان پیروزی
مقبره الشهدا گمنام
مداح: علی فراهانی
زمان:۵خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: اتوبان شهید محلاتی، خیابان میرهاشمی
میدان شهید طهرانی مقدم
مداح: حجت الاسلام میرلوحی
زمان: ۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم
گلزار شهدای گمنام شهید محلاتی
مداح: مجید شعبانی
زمان: ۵خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: گلزار شهدای گمنام،شهرک محلاتی
هیأت جواد الرضا(ع)
مداح: منصور نورایی
زمان:۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: تهرانپارس، انتهای جشنواره،خیابان شهید سیری
