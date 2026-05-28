۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۳

معرفی ۵ استان پُرفروش دارو؛ تهران در صدر

آمارنامه دارویی کشور نشان می دهد که بیشترین فروش دارو، متعلق به استان تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارنامه دارویی ۱۴۰۴، استان تهران به تنهایی حدود یک پنجم از کل فروش داروی کشور را به خود اختصاص داد.

همچنین نیمی از کل فروش دارو در کشور مربوط به پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بود.

ارزش ریالی بازار دارویی کشور مبنی بر قیمت فروش داروخانه به مصرف‌ کننده در سال گذشته به حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسید

استان‌های کشور از نظر میزان فروش ریالی دارو

لازم به توضیح است که اعداد به همت درج شده است.

۱- تهران ، ۸۶.۱ همت

۲- خراسان رضوی، ۲۶.۹

۳- اصفهان، ۲۴.۷

۴- فارس، ۲۴

۵- خوزستان، ۲۰.۴

۶- آذربایجان شرقی، ۱۸.۴

۷- مازندران، ۱۸

۸- گیلان، ۱۳.۶

۹- آذربایجان غربی، ۱۲.۸

۱۰- البرز، ۱۲.۱

۱۱- کرمان، ۱۱.۷

۱۲- کرمانشاه، ۸.۲

۱۳- گلستان، ۸

۱۴- سیستان و بلوچستان، ۷.۲

۱۵- یزد، ۶.۹

۱۶- همدان، ۶.۲

۱۷- قم، ۶.۱

۱۸- لرستان، ۵.۷۶

۱۹- هرمزگان، ۵.۷۲

۲۰- اردبیل، ۵.۶

۲۱- کردستان، ۵.۲

۲۲- مرکزی، ۵

۲۳- قزوین، ۴.۹

۲۴- بوشهر، ۳.۷۵

۲۵- زنجان، ۳.۷

۲۶- چهارمحال و بختیاری، ۳.۶

۲۷- کهگیلویه و بویراحمد، ۲.۹

۲۸- سمنان، ۲.۸

۲۹- خراسان شمالی، ۲.۷

۳۰- خراسان جنوبی، ۲.۳۹

۳۱- ایلام، ۲.۳۱

حبیب احسنی پور

    • IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      ثواب نجات جان یک نفربه مثابه نجات جان کل نفوس است اجرکم عندالله
    • محمد IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      خوب جمعیت بیشتره اینجاها ضمن اینکه در استانها صنعتی و شلوغ بخاطر الودگی هوا و سبک زندگی ها و ... طبیعی است که متاسفانه امار بیماری ها بیشتره لطفا در فکر تامین کمبودها دارویی باشید

