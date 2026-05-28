معرفی ۵ استان پُرفروش دارو؛ تهران در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارنامه دارویی ۱۴۰۴، استان تهران به تنهایی حدود یک پنجم از کل فروش داروی کشور را به خود اختصاص داد.

همچنین نیمی از کل فروش دارو در کشور مربوط به پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بود.

ارزش ریالی بازار دارویی کشور مبنی بر قیمت فروش داروخانه به مصرف‌ کننده در سال گذشته به حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسید

استان‌های کشور از نظر میزان فروش ریالی دارو

لازم به توضیح است که اعداد به همت درج شده است.

۱- تهران ، ۸۶.۱ همت

۲- خراسان رضوی، ۲۶.۹

۳- اصفهان، ۲۴.۷

۴- فارس، ۲۴

۵- خوزستان، ۲۰.۴

۶- آذربایجان شرقی، ۱۸.۴

۷- مازندران، ۱۸

۸- گیلان، ۱۳.۶

۹- آذربایجان غربی، ۱۲.۸

۱۰- البرز، ۱۲.۱

۱۱- کرمان، ۱۱.۷

۱۲- کرمانشاه، ۸.۲

۱۳- گلستان، ۸

۱۴- سیستان و بلوچستان، ۷.۲

۱۵- یزد، ۶.۹

۱۶- همدان، ۶.۲

۱۷- قم، ۶.۱

۱۸- لرستان، ۵.۷۶

۱۹- هرمزگان، ۵.۷۲

۲۰- اردبیل، ۵.۶

۲۱- کردستان، ۵.۲

۲۲- مرکزی، ۵

۲۳- قزوین، ۴.۹

۲۴- بوشهر، ۳.۷۵

۲۵- زنجان، ۳.۷

۲۶- چهارمحال و بختیاری، ۳.۶

۲۷- کهگیلویه و بویراحمد، ۲.۹

۲۸- سمنان، ۲.۸

۲۹- خراسان شمالی، ۲.۷

۳۰- خراسان جنوبی، ۲.۳۹

۳۱- ایلام، ۲.۳۱