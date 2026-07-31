اما و اگرهای پر شدن ظرفیت دفن در بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع ظرفیت دفن در بهشت زهرا(س) از سال گذشته و پس از اظهارات محمدجواد تاجیک، مدیرعامل وقت سازمان بهشت زهرا(س)، مورد توجه قرار گرفت. تاجیک در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به محدود بودن ظرفیت قطعات «روزدفن» گفته بود قبرهای خالی موجود متعلق به شهروندانی است که از سال‌ها قبل آن‌ها را پیش‌خرید کرده‌اند و سازمان امکان استفاده از آن‌ها را ندارد. او همچنین هشدار داده بود که اگر برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقدامی صورت نگیرد، قطعات روزدفن تا اواخر بهار سال بعد تکمیل خواهند شد. این اظهارات در روزهای اخیر بار دیگر در فضای مجازی بازنشر شده و این تصور را ایجاد کرده که ظرفیت دفن در بهشت زهرا(س) به پایان رسیده است.

آخرین قطعه روزدفن زیر ذره‌بین

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه آخرین قطعه «روزدفن» بهشت زهرا(س) به عنوان آخرین محدوده دفن اموات پایتخت در حال تکمیل است، بر ضرورت تأمین زمین‌های جدید برای جلوگیری از چالش در تدفین روزانه اموات هشدار داد.مهدی پیرهادی در گفتگو با مهر درباره ظرفیت بهشت زهرا(س) اظهار داشت: در حال حاضر عملیات تدفین در این قطعه بهشت زهرا(س) در حال انجام است و با توجه به حجم ورودی اموات، پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت طی مدت بسیار کوتاهی به اتمام برسد.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت تأمین زمین‌های جدید برای دفن اموات از سوی مدیریت شهری تصریح کرد: هم‌اکنون مطالعات لازم توسط مشاوران شهرداری تهران انجام و مصوبات قانونی آن نیز از سوی شورای اسلامی شهر صادر شده است؛ بنابراین فرآیند اجرایی این اقدام در سطح شهرداری به پایان رسیده و لازم است موضوع توسط سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود.

پیرهادی با تأکید بر اینکه نباید برای حل این معضل منتظر رسیدن به نقطه نهایی ماند، یادآور شد: رفع این چالش نیازمند همراهی و هم‌افزایی استانداری تهران برای همراه کردن سایر نهادها و دستگاه‌هاست تا زمین‌های شناسایی‌شده برای توسعه آرامستان‌های تهران هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

این عضو شورا ابراز امیدواری کرد: در موضوع تأمین زمین‌های آرامستان نیز سایر دستگاه‌ها با رویکردی پیشگیرانه همکاری لازم را داشته باشند.

ضرورتی که فراتر از امروز است

این در حالی است که از زمان آخرین هشدار محمدجواد تاجیک، مدیرعامل وقت سازمان بهشت زهرا(س)، بیش از یک سال گذشته و طی این مدت بارها بر ضرورت ایجاد آرامستان‌های جدید برای تهران تأکید شده است. اگرچه در این مدت روند بررسی و شناسایی زمین‌های مناسب در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته، اما رخدادهای اخیر از جمله شرایط خاص ناشی از جنگ و ضرورت آمادگی شهر برای مدیریت بحران، بار دیگر اهمیت تأمین ظرفیت‌های جدید برای تدفین را پررنگ کرده است. موضوعی که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای آرامستان‌های آینده، تنها پاسخ به نیازهای امروز نیست، بلکه بخشی از الزامات مدیریت شهری در شرایط عادی و بحرانی به شمار می‌رود.

شهرداری: تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است

در حالی که طی بیش از یک سال گذشته، محمدجواد تاجیک، مدیرعامل وقت سازمان بهشت زهرا(س)، و پس از آن مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، نسبت به محدود بودن ظرفیت قطعات روزدفن و ضرورت تسریع در ایجاد آرامستان‌های جدید هشدار داده بودند، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در نشست خبری هفتگی خود به این موضوع واکنش نشان داد و با رد شایعات مطرح‌شده درباره تکمیل ظرفیت بهشت زهرا(س)، آخرین وضعیت این آرامستان و برنامه‌های شهرداری برای توسعه آرامستان‌های جدید را تشریح کرد.

محمدخانی در ادامه این جلسه درباره ظرفیت دفن در بهشت زهرا(س) گفت: پیش از این نیز اعلام شده که جانمایی برای احداث دو آرامستان جدید صورت گرفته است. در فرآیند فعلی سازمان بهشت زهرا(س) و موقعیت کنونی هیچ مشکلی وجود ندارد و تکمیل ظرفیت، شایعاتی است که هرچند وقت یک‌بار تکرار می‌شود.

وی ادامه داد: پرسنل بهشت زهرا(س) یک فعالیت انسانی و جهادی را در ایام جنگ انجام دادند و به‌رغم مشکلات موجود، امور تدفین بیش از هزار و ۲۰۰ شهید شهر تهران را در معراج شهدا به عنوان یک مجموعه جدید انجام دادند و به خانواده شهدا خدمت‌رسانی کردند.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه آخرین جلسه شورای معاونین شهرداری تهران با حضور شهردار در سازمان بهشت زهرا(س) برگزار شد، خاطرنشان کرد: یکی از دستورات مهم این جلسه توسعه آرامستان‌ها و دو پروژه اصلی بود که به تصویب رسید تا عملیات اجرایی آن آغاز شود. تداوم اجرای طرح تحول گلزار شهدا نیز که چند فاز آن اجرایی شده، در دستور جلسه قرار گرفت.

پایان شایعه، آغاز یک مطالبه

آنچه از مجموعه اظهارات مسئولان برمی‌آید، این است که اگرچه در حال حاضر روند تدفین در بهشت زهرا(س) بدون مشکل ادامه دارد و شهرداری شایعه تکمیل ظرفیت را رد می‌کند، اما ضرورت ایجاد آرامستان‌های جدید همچنان یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است. بنابراین، موضوع اصلی دیگر این نیست که امروز امکان دفن در بهشت زهرا(س) وجود دارد یا خیر؛ بلکه این است که دو آرامستان جدید وعده داده‌شده چه زمانی وارد فاز اجرایی و سپس بهره‌برداری خواهند شد. پاسخ به این پرسش می‌تواند هم به نگرانی‌های افکار عمومی پایان دهد و هم تکلیف زیرساختی را که مسئولان طی دو سال اخیر بارها نسبت به ضرورت آن هشدار داده‌اند، روشن کند.