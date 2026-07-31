خبرگزاری مهر، گروه استانها - هما اکبری: مراسم اربعین حسینی در رثای شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در صحرای کربلا، به صحنه ای از اتحاد، همدلی و ایستادگی در برابر ظلم در جهان اسلام تبدیل شده است.

این پیاده روی عظیم، فرصتی است برای مسلمانان و آزادگان جهان تا با تجدید پیمان با آرمان های عاشورا، روحیه مقاومت و ظلم ستیزی را در خود تقویت کنند.

اهمیت اربعین در زنده نگه داشتن واقعه کربلا و درس های مکتب امام حسین (ع) نهفته است؛ فداکاری ها، ایثارگری ها و استقامت امام حسین (ع) و اصحاب ایشان در برابر لشکر یزید به مسلمانان می آموزد که چگونه در برابر حق بایستند و از ارزش های دینی و انسانی دفاع کنند.

حضور در این راهپیمایی عظیم، یک تکلیف اجتماعی و سیاسی برای پاسداری از ارزش های اصیل اسلامی است و هر ساله بر شکوه و عظمت این حماسه معنوی افزوده می شود. این همایش بی بدیل، نه تنها جلوه ای از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) است، بلکه اوج بصیرت و بیداری امت اسلامی در برابر توطئه های دشمنان محسوب می شود.

اربعین، جلوه گاه قدرت نرم اسلام از نگاه رهبر شهید

رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت معنوی، سیاسی و اجتماعی پیاده روی اربعین تأکید داشتند. ایشان این رویداد عظیم را جلوه هایی از قدرت نرم اسلام، نمایش وحدت امت اسلامی و اوج عشق و دلدادگی به ساحت مقدس اهل بیت (ع) می دانستند.

از دیدگاه ایشان، اربعین صرفاً یک مراسم مذهبی نیست، بلکه بستری برای تبیین حقایق، بصیرت افزایی و رساندن پیام مقاومت به جهانیان است. پیاده روی اربعین مصداق حضور فعال در صحنه و پاسداری از ارزش های الهی و انقلابی است که موجب تقویت روحیه ایمان و ایثار در میان جوانان و مسلمانان می شود.

ایشان بر این باور بودند که این حرکت عظیم، نیازمند الگوبرداری از سیره اهل بیت (ع) و شهدا است تا راه هدایت و پایداری در برابر سختی ها همواره روشن بماند و امت اسلامی را برای تحقق آرمان های عالیه الهی آماده سازد.

پیاده روی اربعین، تداوم بخش راه شهدا و اهل بیت (ع) است

غلامحسین مسافر، پدر شهید مدافع حرم سعید مسافر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیوند ناگسستنی میان یاد شهدا و دلدادگان اهل بیت (ع) اظهار کرد: ائمه اطهار (ع) بر این مهم تأکید دارند که هر کسی در دل خود یاد ما (اهل بیت) را داشته باشد، زائر ما محسوب می شود.

وی با بیان اینکه راه امام حسین (ع) در طول بیش از ۱۴ قرن با خون ائمه معصومین (ع) و فداکاری شهدا در عرصه های مختلف، از جمله مجاهدت های رهبر شهید، تداوم یافته است، افزود: در شرایط کنونی که با جنگ و توطئه های مختلف روبرو هستیم، پیاده روی و مراسم اربعین تأثیر بسزایی بر بصیرت مسلمانان و مردم آزاده جهان دارد.

پدر شهید مسافر با تأکید بر ضرورت حضور در این مراسم معنوی، گفت: این حضور، مراسم و پیاده روی ادامه دارد تا ظهور امام زمان (عج)؛ چرا که هر چه داریم از ائمه معصومین (ع) داریم.

وی به فرمایش امام حسن عسگری (ع) مبنی بر اینکه «ما ائمه معصوم، پناهگاه شما انسانها هستیم»، تصریح کرد: ما با شرکت در مراسم اربعین، پناه به اهل بیت (ع) می بریم و انشاءالله انتقام امام شهیدمان را می گیریم.

وی مفهوم «زائر» را فراتر از یک سفر فیزیکی، نوعی تجدید عهد با آرمانهای عاشورا و شهادت دانست و گفت: حضور در مسیر نورانی کربلا، ادای دینی به خون شهدا و پاسداری از میراث گرانبهای مکتب اهل بیت (ع) است که در دل مؤمنان زنده می ماند و موجب تداوم این مسیر الهی تا ظهور منجی عالم بشریت خواهد شد.

شوق وصال و انعکاس پیام شهادت به جهان

منیره افخمی، زائر پر شور اربعینی، در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه امسال سیزدهمین بار است که مشرف به پیاده روی اربعین می شود، گفت: امیدوارم که این حرکت عظیم، دستهجمعی و با شکوه برگزار شود.

وی هدف از این سفر معنوی را رساندن پیام رهبر شهید و دیگر شهدا به گوش جهانیان دانست و افزود: ما از شهادت نمی ترسیم و اگر همه ما تکه تکه شویم، از خونخواهی رهبر شهیدمان دست برنمیداریم.

این زائر حسینی با تأکید بر روحیه فداکاری و شهادت طلبی که در مکتب حسینی آموخته شده، گفت: این سفر، فرصتی است برای اعلام آمادگی در برابر دشمنان اسلام و پاسداری از آرمانهایی که شهدا برای تحقق آن جان خود را فدا کردند.

افخمی حضور در پیاده روی اربعین را یک مسئولیت جهانی دانست که پیام آن، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلومان است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه زائران، انتقال پیام رهبر شهید و دیگر شهدا به اقصی نقاط عالم است، تصریح کرد: جهانیان باید بدانند که راه مقاومت و ظلم ستیزی همچنان زنده است.

افخمی با بیان اینکه حضور در این مسیر موجب تقویت روحیه و تجدید عهد با آرمان های شهداست، گفت: راه مقاومت با وجود سختیها و تهدیدها، با صلابت ادامه خواهد داشت.

زائریم با پرچم خونخواهی امام حسین (ع) و رهبر شهید

معصومه آقایی، زائر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال علاوه بر پرچم خونخواهی امام حسین (ع)، با پرچم رهبر شهید در پیاده روی اربعین شرکت می کنیم، اظهار کرد: حضور در این مراسم تداوم راه شهدا و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی است.

وی به اولویت دعاهای خود در این مسیر اشاره کرد و افزود: دعای ما فرج امام زمان (عج) است، چرا که با ظهور منجی عالم بشریت، برقراری عدالت در جهان را خواهیم داشت.

آقایی از آرمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت و تصریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیانگر استمرار و تثبیت دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ آرمانهای آن در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.

هفتمین سفر اربعین، آمیخته با دعای ظهور و یاد شهدا

فاطمه خالقی که هفتمین بار به سوی کربلای معلی عازم می شود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سفر را به همراه همسرش پس از ازدواج آغاز کرده است، گفت: اول به نیت امام زمان (عج)، خانواده و همه کسانی که التماس دعا گفتند، به ویژه رهبر شهیدم، عازم هستم.

وی با وجود جنگ، توطئه ها و شرایط خاص کشور، از عزم راسخ خود برای حضور در این سفر گفت و تصریح کرد: ما برای ایران جان می دهیم و راه مقاومت که در مکتب امام حسین (ع) است، غسل شهادت داریم.

خالقی با اشاره به اینکه جای خالی رهبر شهید و دیگر شهدا در این سفر، مضاعف است، گفت: با توجه به اینکه امسال ایشان حضور ندارند، به نیابت رهبر شهید انقلاب، بیشتر و بیشتر برای ظهور امام زمان (عج)، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب؛ فرزند خلف و رهبر ایران عزیز دعا می کنم.