به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده بیمه نتایج یک پژوهش جامع در این پژوهشکده نشان می‌دهد که بیمه‌های خرد، ابزار حیاتی و حلقه مفقوده در نظام حمایتی از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کشور است. این پژوهش که در کارگاه آموزشی «گسترش بیمه‌های خرد در ایران» با حضور استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی ارائه شد، بر ضرورت توسعه این بیمه‌ها با رفع چالش‌های موجود تأکید کرد.

بر اساس این گزارش کارگاه آموزشی با محوریت راهکارهای گسترش بیمه‌های خرد در پژوهشکده بیمه برگزار شد. عباس خندان، استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در این نشست با تشریح نتایج پژوهشی بر روی داده‌های بیش از ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی، بر نقش کلیدی بیمه‌های خرد در پوشش ریسک‌ها و کاهش فقر تأکید کرد.

چالش‌های پیش روی بیمه‌های خرد در ایران

پژوهش ارائه‌شده در این کارگاه، چالش‌های متعددی را در مسیر توسعه بیمه‌های خرد در ایران شناسایی کرده است. از جمله مهم‌ترین این موانع می‌توان به هزینه‌های عملیاتی بالا، ضعف زیرساخت‌های فناورانه، محدودیت در تنوع محصولات بیمه‌ای، سطح پایین آگاهی عمومی نسبت به این خدمات و کمبود حمایت‌های ساختاری اشاره کرد.

شناسایی ۱۵ خوشه هدف و محصولات مناسب بیمه خرد

با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی، بیش از ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی در ۱۵ خوشه اصلی طبقه‌بندی شدند تا جامعه هدف بیمه‌های خرد دقیق‌تر مشخص شود. یافته‌ها حاکی از آن است که عواملی نظیر وضعیت اقتصادی، محل سکونت، سطح سواد، دسترسی به اینترنت و وجود پوشش بازنشستگی، نقش مؤثری در میزان برخورداری افراد از خدمات بیمه‌ای ایفا می‌کنند.

این مطالعه همچنین پوشش‌هایی چون درمان تکمیلی، هزینه‌های بستری، حوادث شخصی، بیماری‌های صعب‌العلاج و بیمه وسایل نقلیه را به‌عنوان مناسب‌ترین محصولات بیمه خرد برای جامعه هدف معرفی کرده است. دفاتر پیشخوان دولت، نمایندگی‌های فروش بیمه و دفاتر پستی نیز به عنوان مهم‌ترین کانال‌های توزیع این خدمات شناسایی شده‌اند.

ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش آگاهی عمومی

در این کارگاه آموزشی، بر ضرورت اقداماتی هم‌چون افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای بیمه‌های خرد، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی و کاهش هزینه‌ها، و طراحی محصولات بیمه‌ای نوآورانه و متناسب با نیازهای واقعی گروه‌های هدف تأکید شد.

در پایان این رویداد، شرکت‌کنندگان بر لزوم همکاری بین نهادهای دولتی، بیمه‌گران، و بخش خصوصی برای رفع موانع و تسریع در گسترش بیمه‌های خرد در کشور تأکید کردند.

برای مشاهده فیلم کامل این کارگاه آموزشی، علاقه‌مندان می‌توانند به وب‌سایت پژوهشکده بیمه مراجعه نمایند.