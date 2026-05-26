  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

مقام سابق دیوان کیفری بین المللی:موساد من و خانواده‌ام را تهدید می‌کرد

مقام سابق دیوان کیفری بین المللی:موساد من و خانواده‌ام را تهدید می‌کرد

دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی از تهدیدات رئیس سابق موساد علیه خود و خانواده اش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی فاش کرد که یوسی کوهن، رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد او را با هدف کنار گذاشتن تحقیقات مربوط به جنایات سران رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داد و تهدید کرد.

بنسودا در مصاحبه‌ای ویدیویی با شبکه الجزیره انگلیسی تاکید کرد، کوهن دو بار در مونیخ و نیویورک با او ملاقات کرده و آشکارا از او خواسته است که تحقیقات را در خصوص مسئله فلسطین متوقف کند.

وی بیان کرد، این فشارها تشدید و تهدیدهای غیرمستقیم علیه خانواده‌ بنسودا نیز به آنها اضافه شد. این تهدیدها به مقامات هلندی گزارش داده شد اما اتفاق خاصی نیافتاد.

لازم به ذکر است دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرد.

کد مطلب 6841601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها