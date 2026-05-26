به گزارش خبرگزاری مهر فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی فاش کرد که یوسی کوهن، رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد او را با هدف کنار گذاشتن تحقیقات مربوط به جنایات سران رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داد و تهدید کرد.

بنسودا در مصاحبه‌ای ویدیویی با شبکه الجزیره انگلیسی تاکید کرد، کوهن دو بار در مونیخ و نیویورک با او ملاقات کرده و آشکارا از او خواسته است که تحقیقات را در خصوص مسئله فلسطین متوقف کند.

وی بیان کرد، این فشارها تشدید و تهدیدهای غیرمستقیم علیه خانواده‌ بنسودا نیز به آنها اضافه شد. این تهدیدها به مقامات هلندی گزارش داده شد اما اتفاق خاصی نیافتاد.

لازم به ذکر است دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرد.