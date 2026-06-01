به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی با عنوان: «ارتش پنهان موساد در ایران: غیرنظامیانی که در اسرائیل آموزش دیدند ضربه آغازین را وارد کردند»، نوشت: در عملیات «شیر خیزان»، موساد از شبکهای از عوامل ایرانی استفاده کرده که در اسرائیل آموزش دیده بودند و پس از بازگشت به ایران، به زندگی عادی خود ادامه داده و در لحظه عملیات فعال شدهاند.
این رسانه صهیونیستی از ایجاد واحدهای جدید برای عملیات سایبری، فناوری و جنگ روانی در موساد خبر داد و نوشت: هدف این واحدهای جدید، افزایش توان موساد برای اجرای همزمان عملیات در چند جبهه و استفاده گستردهتر از عوامل غیرایرانی و بومی در کشورهای هدف عنوان شده است.
یدیعوت آحارانوت در عین حال از وجود اختلاف میان موساد و ارتش رژیم اشغالگر درباره هماهنگی عملیاتها و اولویتهای راهبردی در برابر ایران و حزبالله لبنان خبر داد.
به گزارش مهر، پیش از جنگ رژیم صهیونیستی و فعال شدن عناصر موساد، دستگاه امنیتی ایران، بسیاری از عوامل آنرا دستگیر کرد و بازداشت بقیه عناصر این شبکه تروریستی ادامه دارد. تاکنون تعدادی از این عناصر خائن به دار مجازات آویخته شده اند.
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