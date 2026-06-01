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۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

گزارش رسانه صهیونیستی درباره نقش نفوذی‌های موساد در جنگ علیه ایران

گزارش رسانه صهیونیستی درباره نقش نفوذی‌های موساد در جنگ علیه ایران

یک رسانه صهیونیستی، نقش عوامل نفوذی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در جنگ علیه ایران را برجسته ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی با عنوان: «ارتش پنهان موساد در ایران: غیرنظامیانی که در اسرائیل آموزش دیدند ضربه آغازین را وارد کردند»، نوشت: در عملیات «شیر خیزان»، موساد از شبکه‌ای از عوامل ایرانی استفاده کرده که در اسرائیل آموزش دیده بودند و پس از بازگشت به ایران، به زندگی عادی خود ادامه داده و در لحظه عملیات فعال شده‌اند.

این رسانه صهیونیستی از ایجاد واحدهای جدید برای عملیات سایبری، فناوری و جنگ روانی در موساد خبر داد و نوشت: هدف این واحدهای جدید، افزایش توان موساد برای اجرای هم‌زمان عملیات در چند جبهه و استفاده گسترده‌تر از عوامل غیرایرانی و بومی در کشورهای هدف عنوان شده است.

یدیعوت آحارانوت در عین حال از وجود اختلاف میان موساد و ارتش رژیم اشغالگر درباره هماهنگی عملیات‌ها و اولویت‌های راهبردی در برابر ایران و حزب‌الله لبنان خبر داد.

به گزارش مهر، پیش از جنگ رژیم صهیونیستی و فعال شدن عناصر موساد، دستگاه امنیتی ایران، بسیاری از عوامل آنرا دستگیر کرد و بازداشت بقیه عناصر این شبکه تروریستی ادامه دارد. تاکنون تعدادی از این عناصر خائن به دار مجازات آویخته شده اند.

کد مطلب 6846915

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