به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی درباره با عنوان «ماتریس جدید تهدیدها علیه اسرائیل» نوشت: حتی در صورت ترور رهبر جدید ایران، شخصیتی مانند انور سادات در انتظار کسب قدرت نیست. نبود او حتی ممکن است به توافقی منجر شود که روی کاغذ خوب به نظر برسد اما در عمل تفاوت چندانی با توافق برجام نداشته باشد.

این رسانه صهیونیستی نوشت: دیوید بارنیا رئیس موساد، پیش‌تر به همتایان آمریکایی خود گفته بود که در دهه گذشته، دولت آمریکا نگرانی‌های او را این‌گونه پاسخ می‌داد که چه کسی می‌داند در بلندمدت چه اتفاقی می‌افتد، مثلاً در سال ۲۰۲۶ وقتی توافق برجام پایان یابد. حالا در سال ۲۰۲۶ قرار داریم و همان بلندمدت مورد ادعای آمریکایی ها فرا رسیده است. حتی اگر رهبری جدید ایران با توقف ۱۵ ساله برنامه هسته‌ای این کشور موافقت کند، در نهایت سال ۲۰۴۱ هم خیلی زود از راه خواهد رسید.

اسرائیل هیوم، پهپادهای و سلاح های قاچاق شده به غزه، کرانه باختری و سرزمین های اشغالی را بخش دیگر ماتریس تهدیدها علیه رژیم اشغالگر ارزیابی کرد و نوشت: جنگ علیه حماس در غزه، تهدیدات موجود در کرانه باختری، تهدیدات علیه جان نخست‌وزیر و تهدیدات داخلی به اندازه کافی دستگاه امنیتی اسرائیل را درگیر کرده بودند و اکنون دو تهدید جدید نیز ظاهر شده‌اند: پهپادها و قاچاق سلاح.

این رسانه صهیونیستی نوشت: پنج سال پیش فقط قدرت‌های نظامی پیشرفته، از جمله اسرائیل قادر بودند فردی را از فاصله دور ردیابی کرده و از هوا هدف قرار دهند. امروز اما نوجوانان ۱۴ ساله هم می‌توانند چنین کاری انجام دهند. قیمت یک نارنجک حدود ۴۰۰ شِکِل و قیمت یک پهپاد حدود ۳۰۰ دلار است.

اسرائیل هیوم افزود: اکنون محافظان امنیتی که به دنبال مهاجمی احتمالی برای ترور نخست‌وزیر هستند، باید آسمان را هم زیر نظر بگیرند. پرسش این است که مسئول حفاظت از حریم هوایی چه نهادی است؟ چه کسی اطلاعات لازم را فراهم می‌کند؟ آیا برخورد با پهپادی که از جنوب لبنان برای ترور یک مقام اسرائیلی به پرواز درمی‌آید، مسئولیت نیروی هوایی است یا شین‌بت؟

این رسانه صهیونیستی نوشت: در اواخر ۲۰۲۴ حادثه‌ای رخ داد که از نظر امنیتی هم‌سنگ ترور اسحاق رابین توصیف شد، هرچند بدون تلفات جانی. یک پهپاد حزب‌الله از لبنان تا قیصریه پرواز کرد و بدون هیچ هشدار یا آژیری در نزدیکی اتاق خواب نتانیاهو منفجر شد. تنها خوش‌شانسی باعث شد ابتدا به درختی برخورد کند و خانواده در خانه حضور نداشته باشند. با این حال، هیچ‌کس بهای این اشتباه بزرگ را نپرداخت و درس‌های ساختاری آن هم به‌درستی اجرا نشد.

اسرائیل هیوم افزود: ابهام مشابهی در موضوع قاچاق سلاح وجود دارد. در حالی که شین‌بت شب‌ها برای کشف دو قبضه سلاح وارد روستاهای عربی کرانه باختری می‌شود، هر ماه مقادیر عظیمی سلاح به داخل اسرائیل قاچاق می‌شود. به‌طور رسمی گفته می‌شود این موضوع جنایی است و در حوزه اختیارات پلیس قرار دارد، اما در عمل وقتی صدها هزار سلاح غیرقانونی در کشور وجود دارد، این مسئله به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل می‌شود.

این رسانه صهیونیستی نوشت: همین وضعیت درباره قاچاق سلاح به غزه نیز صدق می‌کند. چند ماه پیش، تلفن همراهی کاملاً جدید در اختیار یک عضو حماس کشف شد. بعداً خودروهای آئودی نو در غزه مشاهده شد که مشخص بود از طریق کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه وارد شده‌اند. همچنین نگرانی‌هایی درباره پهپادهای سنگین در غزه وجود دارد؛ اینکه چه تضمینی هست این پهپادها روزی به‌صورت گسترده علیه پایگاه‌ها و شهرک‌های اسرائیلی به کار گرفته نشوند؟ به همین دلیل، اکنون در اسرائیل در حال تدوین نسخه جدیدی از تقسیم اختیارات میان سازمان‌های اطلاعاتی هستند؛ زیرا حوزه دیجیتال، هوایی و امنیت جنایی دیگر با ساختارهای قدیمی قابل مدیریت نیست. تجربه ۷ اکتبر(طوفان الاقصی) نشان داد هزینه شکاف‌های اطلاعاتی تا چه حد می‌تواند فاجعه‌بار باشد.