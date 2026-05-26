روز عرفه؛ میعاد بندگی و اشک، روزی برای بازگشت انسان به خویشتن

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: تقویم معنوی مسلمانان، برخی روزها رنگ و بویی متفاوت دارند روزهایی که درهای رحمت الهی بیش از همیشه گشوده می‌شود و انسان فرصت می‌یابد تا در خلوت خویش، فاصله میان خود و پروردگار را کمتر کند.

روز عرفه یکی از همین روزهای بزرگ و سرنوشت‌ساز است؛ روزی که نام آن با دعا، اشک، استغفار و امید گره خورده است.

نهم ذی‌الحجه، روز عرفه، برای مسلمانان جهان جایگاهی ویژه دارد. میلیون‌ها زائر خانه خدا در صحرای عرفات گرد هم می‌آیند و با لباس احرام، فارغ از تفاوت‌های قومی و زبانی، به راز و نیاز با خداوند می‌پردازند.

در سوی دیگر، مسلمانانی که توفیق حضور در حج را ندارند نیز این روز را با دعا، روزه، تلاوت قرآن و خواندن دعای عرفه گرامی می‌دارند.

روز عرفه را می‌توان اوج معنویت در موسم حج دانست روزی که انسان بیش از هر زمان دیگری به ضعف، نیاز و کوچکی خود در برابر عظمت الهی پی می‌برد و با قلبی شکسته راه توبه و بازگشت را در پیش می‌گیرد.

عرفه؛ روز شناخت و معرفت

واژه «عرفه» از ریشه «عرفان» و شناخت گرفته شده است. بسیاری از علمای اسلامی بر این باورند که این روز، زمان شناخت حقیقی انسان از خویشتن و پروردگار است و در چنین روزی، انسان فرصتی می‌یابد تا با نگاهی دوباره به زندگی، رفتار و اعمال خود، مسیر آینده را اصلاح کند.

یکی از کارشناسان مذهبی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در روایات اسلامی، روز عرفه روزی معرفی شده که رحمت خداوند بر بندگان نازل می‌شود و دعاها بیش از هر زمان دیگری به اجابت نزدیک است.

بسیاری از مؤمنان روز عرفه را فرصتی تازه برای آغاز دوباره می‌دانند؛ روزی برای کنار گذاشتن کینه‌ها، اصلاح روابط انسانی و پاک‌کردن دل از آلودگی‌های دنیوی.

ژاله حیدری می‌گوید: پیامبر اسلام(ص) نیز درباره فضیلت این روز احادیث فراوانی نقل کرده‌اند و مسلمانان را به بهره‌گیری معنوی از ساعات آن توصیه کرده‌اند.

وی یادآور شد: بسیاری از مؤمنان بر این باورند که عرفه تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت روح و جان انسان است؛ مدرسه‌ای که در آن اخلاص، تواضع و بندگی معنا پیدا می‌کند.

صحرای عرفات؛ قلب تپنده حج

یکی از مهم‌ترین اعمال حج، وقوف در صحرای عرفات است؛ سرزمینی که در نزدیکی مکه قرار دارد و هرساله میزبان میلیون‌ها زائر از سراسر جهان می‌شود زائران در این روز از ظهر تا غروب آفتاب در عرفات می‌مانند و به دعا و نیایش می‌پردازند.

صحنه حضور میلیونی مسلمانان در عرفات، جلوه‌ای عظیم از وحدت امت اسلامی را به نمایش می‌گذارد و در این سرزمین، هیچ تفاوتی میان فقیر و غنی، سیاه و سفید و عرب و غیرعرب وجود ندارد و همه در برابر خداوند یکسان هستند.

بسیاری از اندیشمندان اسلامی معتقدند که عرفات نمادی از صحنه قیامت است؛ جایی که انسان‌ها با دستانی خالی و دل‌هایی امیدوار در برابر پروردگار حاضر می‌شوند و طلب بخشش می‌کنند.

دعای عرفه؛ زمزمه عاشقانه بندگان

روحانیون استان کردستان معتقدند: در میان اعمال روز عرفه، خواندن دعای عرفه جایگاهی ویژه دارد و در سال‌های اخیر، آیین قرائت دعای عرفه در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی با استقبال گسترده مردم همراه شده است.

آنها اعلام می‌کنند: جوانان، خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه در این مراسم حضور می‌یابند و ساعاتی را در فضایی آکنده از معنویت سپری می‌کنند.

روز عرفه؛ مدرسه‌ای برای بازگشت انسان به معرفت الهی و سبک زندگی توحیدی

رئیس دارالقرآن کریم کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای روز عرفه در فرهنگ اسلامی گفت: این روز فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط انسان با خداوند و بازخوانی سبک زندگی مبتنی بر ایمان و معرفت الهی است.

حجت‌الاسلام هادی محمدخواه با اشاره به فضیلت‌های روز عرفه اظهار کرد: این روز در میان مسلمانان از جایگاه بسیار والایی برخوردار است و مؤمنان آن را با دعا، نیایش و عبادت گرامی می‌دارند.

وی افزود: روز عرفه فرصتی مهم برای تقویت معرفت الهی و تعمیق ارتباط انسان با خداوند متعال است و در معارف دینی به عنوان یکی از ایام سرنوشت‌ساز برای خودسازی و بازگشت به خویشتن معرفی شده است.

رئیس دارالقرآن کریم کردستان با اشاره به جایگاه دعای عرفه امام حسین(ع) تصریح کرد: این دعا از برجسته‌ترین متون توحیدی و عرفانی در فرهنگ اسلامی است که سرشار از معارف عمیق خداشناسی و بندگی بوده و برای هر انسان حقیقت‌جو الهام‌بخش است.

محمدخواه ادامه داد: امام حسین(ع) در دعای عرفه، انسان را به تأمل در باورهای اعتقادی و اصلاح سبک زندگی دعوت می‌کند و مسیر رسیدن به ایمان عملی و رفتار مبتنی بر ارزش‌های دینی را تبیین می‌فرماید.

وی با بیان اینکه این دعا نوعی آموزش سبک زندگی توحیدی به انسان است، گفت: در این نیایش عارفانه، انسان از غفلت‌های دنیوی بیدار شده و به یاد می‌آورد که هدف از خلقت او چیست و چگونه باید مسیر سعادت دنیوی و اخروی را طی کند.

رئیس دارالقرآن کریم کردستان در پایان خاطرنشان کرد: پیام اصلی روز عرفه، تقویت ارتباط انسان با خداوند و رسیدن به آرامش و امید در پرتو معرفت الهی است؛ نیازی که انسان امروز بیش از هر زمان دیگری به آن احساس می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روز عرفه، تأکید بر توبه و بازگشت به سوی خداوند است در آموزه‌های اسلامی آمده است که خداوند در این روز بندگان خود را مورد رحمت قرار می‌دهد و درهای بخشش را به روی آنان می‌گشاید.

علمای دینی نیز همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که عرفه تنها به دعا و عبادت ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه باید آثار آن در رفتار و سبک زندگی انسان نمایان شود. اگر انسان پس از عرفه به اخلاق، انصاف و معنویت نزدیک‌تر شود، می‌توان گفت که از برکات این روز بهره برده است.

جایگاه عرفه در فرهنگ شیعی

در فرهنگ شیعه، روز عرفه اهمیت دوچندانی دارد علاوه بر اعمال عبادی، این روز با نام و یاد امام حسین(ع) نیز گره خورده است و نقل شده که آن حضرت دعای معروف عرفه را در صحرای عرفات قرائت کرده‌اند؛ دعایی که امروز به یکی از ارزشمندترین میراث‌های معنوی شیعه تبدیل شده است.

مراسم دعای عرفه در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، هرساله با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود بسیاری از مردم از ساعات ابتدایی روز در مساجد و اماکن مذهبی حاضر می‌شوند و تا غروب آفتاب به دعا و نیایش می‌پردازند.

فضای معنوی این مراسم، به‌ویژه در آستانه عید قربان، حال و هوایی خاص به شهرها می‌بخشد و بسیاری از مردم تلاش می‌کنند تا این روز را با دل‌هایی پاک و آرام به پایان برسانند.

روز عرفه میان اهل سنت

روز عرفه در میان اهل سنت نیز از جایگاهی بسیار والا و ویژه برخوردار است و علمای اهل تسنن این روز را یکی از برترین ایام سال اسلامی می‌دانند در منابع معتبر اهل سنت، احادیث فراوانی درباره فضیلت روز عرفه نقل شده و بر اهمیت دعا، روزه‌داری، استغفار و ذکر الهی در این روز تأکید شده است.

بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند روز عرفه، روز تکمیل رحمت الهی و فرصت بزرگ آمرزش گناهان است در روایات نقل‌شده از پیامبر اسلام(ص) آمده است که خداوند در روز عرفه بندگان بسیاری را از آتش جهنم رهایی می‌بخشد و دعاهای مؤمنان را مورد توجه قرار می‌دهد.

به همین دلیل، مسلمانان اهل سنت در کشورهای مختلف، این روز را با عبادت، قرائت قرآن و حضور در مساجد گرامی می‌دارند.

ماموستا سید احسن حسینی امام جمعه موقت سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضیلت دهه اول ذی‌الحجه به ویژه روز غرفه و عید قربان اظهار کرد: عبادت، روزه داری و احسان در روز غرفه از با فضیلت‌ترین اعمال محسوب می‌شود.

وی افزود: روزه روز عرفه در میان اهل سنت از اعمال بسیار سفارش‌شده به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: علمای اهل تسنن با استناد به احادیث نبوی تأکید می‌کنند که روزه این روز برای کسانی که در مراسم حج حضور ندارند، سبب آمرزش گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده خواهد شد از همین رو، در بسیاری از جوامع اهل سنت، عرفه به عنوان روزی سرشار از معنویت و آمادگی برای عید قربان شناخته می‌شود.

همچنین علمای اهل سنت بر این باورند که عرفه نماد وحدت امت اسلامی است؛ روزی که میلیون‌ها مسلمان از مذاهب و قومیت‌های مختلف در صحرای عرفات گرد هم می‌آیند و تصویری روشن از برابری و همبستگی مسلمانان را به نمایش می‌گذارند و به اعتقاد آنان، پیام اصلی عرفه، بازگشت انسان به خداوند و تقویت روح اخوت و همدلی در جامعه اسلامی است.

عرفه و نیاز انسان معاصر به معنویت

در دنیای پرشتاب امروز که انسان بیش از هر زمان دیگری درگیر دغدغه‌های مادی و فشارهای روحی است، مناسبت‌هایی مانند عرفه می‌تواند فرصتی برای آرامش درونی و بازسازی روحی باشد.

کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند که گسترش اضطراب، تنهایی و بحران‌های اخلاقی در جوامع مختلف، نیاز انسان به معنویت را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی، روز عرفه می‌تواند بستری برای بازگشت انسان به ارزش‌های الهی و انسانی باشد.

بسیاری از جوانان نیز در سال‌های اخیر استقبال بیشتری از برنامه‌های معنوی و مراسم دعای عرفه نشان داده‌اند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، بیانگر عطش نسل جدید برای یافتن آرامش و معنا در زندگی است.

عرفه؛ روز امید

اگرچه عرفه روز توبه و اشک است، اما بیش از هر چیز روز امید به رحمت الهی محسوب می‌شود. در فرهنگ اسلامی، هیچ انسانی از رحمت خداوند ناامید نیست و عرفه فرصتی است تا بندگان با قلبی امیدوار به درگاه الهی بازگردند.

عالمان دینی بر این باورند که مهم‌ترین پیام عرفه، امیدواری و اعتماد به لطف خداوند است؛ پیامی که می‌تواند انسان را از یأس، ناامیدی و سردرگمی نجات دهد.

روز عرفه یادآور این حقیقت است که درهای آسمان همیشه به روی بندگان باز است و انسان هر زمان که بخواهد می‌تواند مسیر بازگشت را آغاز کند.