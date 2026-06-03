ماموستا ملا قادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، ایمان به مرگ را یکی از اصول اساسی اعتقادی در دین اسلام دانست و اظهار کرد: همانگونه که مسلمانان به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم (ص) ایمان دارند، باید به حتمی بودن مرگ نیز باور داشته باشند، زیرا این حقیقت الهی سرنوشتی است که گریزی از آن وجود ندارد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: مرگ سرانجامی است که همه انسانها بدون استثنا با آن روبهرو خواهند شد و هیچ جایگاهی، قدرتی یا موقعیتی نمیتواند مانع تحقق این وعده الهی شود. در نهایت همه انسانها برای پاسخگویی به اعمال خود در پیشگاه خداوند حاضر خواهند شد.
امام جمعه پاوه با اشاره به برخی مطالب مطرحشده در آثار امام محمد غزالی، مرگ را عامل فروپاشی غرور و قدرتهای ظاهری دانست و تصریح کرد: تاریخ نشان داده است که پادشاهان، فرمانروایان و صاحبان قدرت نیز در برابر مرگ ناتوان بودهاند و هیچیک نتوانستهاند از این سرنوشت مشترک بشر فرار کنند.
ماموستا قادری خاطرنشان کرد: یاد مرگ همواره انسان را متوجه حقیقت زندگی میکند و مانع گرفتار شدن او در دام غرور، دنیاطلبی و غفلت میشود. به همین دلیل بزرگان دین همواره بر زنده نگه داشتن یاد مرگ و معاد تأکید داشتهاند.
وی با انتقاد از غلبه نگاه مادی بر زندگی بسیاری از افراد در عصر حاضر، اظهار کرد: مشغلههای روزمره، رقابتهای دنیوی و هیاهوهای سیاسی و اجتماعی گاه انسان را از هدف اصلی آفرینش دور میکند، در حالی که توجه به فناپذیری دنیا میتواند زمینه بازگشت به معنویت و اصلاح رفتار را فراهم سازد.
این عالم اهل سنت با اشاره به روایات اسلامی درباره یاد مرگ افزود: مرگ برای مؤمن تنها پایان زندگی دنیوی نیست، بلکه آغاز مرحلهای دیگر از حیات است و توجه به این حقیقت میتواند انسان را برای انجام اعمال صالح و دوری از گناه آماده کند.
ماموستا قادری تأکید کرد: هر سخن، رفتار و اقدامی که از انسان سر میزند در پیشگاه الهی ثبت میشود و روزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ از این رو باید زندگی را به گونهای مدیریت کرد که ذخیرهای ارزشمند برای آخرت فراهم شود.
وی در پایان با آرزوی سعادت و توفیق برای مسلمانان، ابراز امیدواری کرد که توجه به مفاهیم دینی، یاد مرگ و اندیشه در سرنوشت انسان، زمینه بیداری دلها و حرکت در مسیر خیر، صلاح و رضایت الهی را فراهم کند.
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