طنین نوای معنوی دعای عرفه در مساجد و بقاع متبرکه در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، «دعای عرفه» دعایی منسوب به امام حسین (ع) است که بر طبق روایات ایشان این دعا را در روز عرفه و در صحرای عرفات در مکه مکرمه در کنار همراهانش قرائت کرده است.

شهرهای مختلف استان گیلان نیز امروز همزمان با سراسر کشور و در روز عرفه عطر معنویت به خود گرفت. شهروندان گیلانی با حضور در مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه و تکایا و گلزار شهدا با قرائت دعای روح بخش و معنوی عرفه به دنبال نزدیکی به خداوند متعال و بخشش گناهان و تولدی دوباره بودند.

گیلانیان دست های نیاز را به سوی آسمان بلند کرده و با چشمانی اشکبار دعای روح بخش و پرفیض عرفه را به یاد مناجات زیبا و سراسر نور و عرفان امام حسین(ع) در صحرای عرفات زمزمه کردند.امروز بیش از ۵۰۰ نقطه از استان گیلان با زمزمه دعای معنوی و روح بخش عرفه عطر معنویت به خود گرفت.

برگزاری دعای عرفه در بقاع شاخص گیلان

مدیرکل اوقاف و امورخیریه گیلان در حاشیه برگزاری مراسم معنوی دعای عرفه با اشاره به اینکه روز عرفه فرصتی مناسب برای کسب معرفت و معرفت افزایی است به خبرنگار مهر گفت: باید تلاش کنیم از معنویت روز عرفه برای رسیدن به کمال و سعادت و بخشش گناهان بهره ببریم.

حجت الاسلام ستار علیزاده با بیان اینکه عرفان، ایثار، خودشناسی، خداشناسی، انسان‌شناسی، جهاد، هجرت، شهادت‌طلبی و همه مفاهیم ارزشی در عرفه جاری و ساری است، افزود: لذا بعد از عرفه، قربان می‌آید تا انسان نفس خویش را قربانی کند و خودخواهی را ذبح و اندوخته‌های معرفتی عرفه را حفظ کند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ‌های اوقاف و امور خیریه استان گیلان در این روز در بقاع متبرکه، گفت: مراسم پر فیض دعای عرفه همانند سال های گذشته در بقاع شاخص شهرستان های استان گیلان برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان بقاع متبرکه حضرت فاطمه اخری(س)، حضرت سیدجلال الدین(ع) در آستانه اشرفیه، آقاسید محمد(ع) شهرستان لنگرود، امامزاده هاشم(ع) شهرستان رشت، امامزادگان قاسم و ابراهیم(ع) شهرستان آستارا، امامزادگان ماچیان شهرستان رودسر از جمله این بقاع شاخص اعلام کرد که در کنار سایر بقاع به برگزاری دعای عرفه اقدام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه مراسم پرفیض دعای عرفه در سطح بقاع استان گیلان از ساعت ۱۷ در بقاع متبرکه آغاز شده است، گفت: ویژه برنامه قرائت دعای عرفه در شهر رشت نیز در آستان مقدس حضرت فاطمه اخری(س) رشت با نوای حجت الاسلام ولی عادلی مدیرکل موسسات خیریه سازمان اوقاف و امورخیریه در حال برگزاری است.

روز عرفه فرصتی مناسب برای ارتباط با خدا

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی گیلان نیز در حاشیه مراسم پرفیض دعای عرفه در رشت به خبرنگار مهر گفت: امسال مراسم دعای عرفه همزمان با سایر نقاط کشور در بیش از ۲۰۰ مسجد و هیئت مذهبی، تکیه و مصلای برگزار شده و یا در حال برگزاری است.

حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده با بیان اینکه شهروندان مومن گیلانی امروز دست های نیاز را به طرف آسمان بلند کردند، افزود: روز عرفه روزی است که بندگان مخلص می توانند جایگاه بندگی خود در مقابل خدا را بشناسند.

وی با تأکید براینکه این روز عرفه فرصتی مناسب برای ارتباط بندگان با خالق متعال است، گفت: روز عرفه از اعیاد بزرگ دین اسلام و مسلمانان است که خداوند بندگان خویش را به عبادت و دعا فراخوانده است.

جدا نشدن از خط شهدا مسیر بندگی دعای امروز من است

رضا نوجوان ۱۶ ساله رشتی که در گلزار شهدای رشت حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: عرفه یکی از زیباترین روزهایی است که هر مسلمانی تجربه می‌کند.

وی یادآورشد: بندگانی که در طول سال از خدا دور افتاده اند می تواند از فرصت روز عرفه برای نزدیکی به خداوند و طلب بخشش به خاطر گناهانشان استفاده کنند.

رضا به روایتی از پیامبر گرامی اسلام نیز اشاره و خاطرنشان کرد: پیامبر گرامی (ص) می فرماید خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه، بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی‌کند.

وی با اشاره به دلیل حضور خود در گلزار شهدا برای قرائت دعای عرفه، گفت: شهدا از انسان های برگزیده خداوند هستند که توانستند به این جایگاه برسند با حضور در گلزار شهدا و زمزمه دعای عرفه به دنبال این هستم که خداوند هیچگاه مرا از مسیر شهدا و حق جدا نکند.