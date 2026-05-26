صدور هشدار هواشناسی؛ ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور اظهار کرد: طی دو روز آینده، در نیمه شمالی استانهای آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گیلان و ارتفاعات البرز، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۶ خرداد)، بارشهای پراکنده در مناطق شمالغرب و شمالشرق کشور ادامه خواهد داشت.
ضیائیان ادامه داد: روز پنجشنبه (۷ خرداد)، آسمان در غالب مناطق کشور صاف خواهد بود و افزایش نسبی دما بهویژه در سواحل شمالی رخ میدهد. همچنین روز جمعه (۸ خرداد)، با ورود سامانه بارشی جدید از شمالغرب کشور، در سواحل دریای خزر شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهیم بود.
وی بیان کرد: طی سه روز آینده، وزش باد شدید در دامنههای جنوبی البرز، مناطق مرکزی، شمالشرق و شرق کشور پیشبینی میشود.
همچنین در روزهای پنجشنبه و جمعه، وزش باد شدید در غرب و جنوبغرب کشور موجب خیزش گردوخاک خواهد شد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت آبوهوای تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۲۱ و حداکثر دما ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ میدهد.
همچنین تا روز چهارشنبه، در برخی مناطق استان تهران بهویژه نیمه جنوبی و غربی، وزش باد شدید و گردوخاک مورد انتظار است.
ضائیان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای سه استان کشور یادآور شد: براساس این هشدار، امروز در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی جادهها، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت و بخش کشاورزی از جمله مخاطرات این سامانه بارشی است.
