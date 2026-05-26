به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک شدید در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود.

سرعت وزش باد در نقاط مختلف استان سمنان تا حدی زیاد است که سازمان هواشناسی نسبت به آن در روز سه شنبه و چهارشنبه هشدار صادر کرده است.

بخش مهمی از این هشدارها به کشاورزان و باغداران و همچنین گلخانه داران معطوف شده است. کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای امروز افزایش ابر، وزش باد و بارش های پراکنده در ارتفاعات را پیش بینی کردند.

بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، جو پایدار و وزش باد شدید و گرد و خاک در ساعات ظهر تا اوایل شب از دیگر پیش بینی‌های شرایط جوی استان سمنان طی امروز سه شنبه است.

برای مرکز استان سمنان وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است در شاهرود و دامغان وزش باد شدید، افزایش ابر و در ارتفاعات احتمال رعد و برق وجود دارد.

در غرب استان به خصوص گرمسار و آرادان نیز وزش باد شدید و گرد و خاک را شاهد خواهیم بود در شمال استان نیز شاهد افزایش ابر و وزش باد هستیم.

همزمان با وزش بادهای شدید در استان سمنان سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده است. سید ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این هشدار گفت: طی روز سه شنبه در اقصی نقاط استان شاهد وزش باد شدید هستیم.

مصطفوی با بیان اینکه وزش باد شدید و گرد و خاک و احتمال نفوذ و گسترش گرد و غبار پیش بینی هواشناسی برای استان سمنان طی روز سه شنبه است، بیان کرد: برای امروز احتمال خسارات ناشی از باد پیش بینی می شود

وی با بیان اینکه امروز همچنین کاهش نسبی دید و کیفیت هوا و افزایش نسبی غلظت غبار و آلاینده‌های جوی پدیده دیگر جوی است، افزود: این شرایط از فردا کم کم رو به بهبود می رود.