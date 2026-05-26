داداشی: وزش باد شدید و گردوخاک پدیده غالب خراسان شمالی است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، پدیده غالب طی سهشنبه و چهارشنبه ابرناکی آسمان و در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با احتمال گردوخاک خواهد بود.
وی افزود: برای امروز در بخشهایی از شهرستانهای شیروان، فاروج، شمال شرق اسفراین و شمال بام و صفیآباد، بارش پراکنده باران همراه با احتمال رعدوبرق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: برای روزهای پایانی هفته، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر خواهد بود و روز شنبه نیز در مناطق شمال غرب و غرب استان افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
داداشی ادامه داد: از نظر دمایی برای امروز کاهش نسبی دما و از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: همچنین در این مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۳۱ درجه سانتیگراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستانها نیز فاروج با ۱۱ درجه خنکترین و صفیآباد با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان استان گزارش شد.
