۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

ارسال گزارش های ۵ کمیته تخصصی غذا و دارو به وزیر بهداشت

دستیار و جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تولید تجهیزات پزشکی در شرایط فعلی یک «جهاد اکبر» است، گفت: گزارش های ۵ کمیته تخصصی سازمان غذا و دارو، به وزیر بهداشت ارسال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در یک جبهه واحد قرار دارند و هدف مشترک همه ما، تأمین نیاز مردم با محصولات باکیفیت و استاندارد است.

وی با اشاره به چالش‌های ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، تصریح کرد: تغییرات در نظام ارزی و فاصله میان اعتبارات مصوب با تخصیص‌های بانکی، مشکلاتی را در زنجیره تأمین ایجاد کرده است.

حبیبی افزود: وقفه در انتقال ارز طی سال گذشته که ناشی از محدودیت‌های نظام بانکی و واسطه‌ها بود، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرد، اما با تلاش‌های شبانه‌روزی و پیگیری‌های ستادی، در صدد رفع این کمبودها و روان‌سازی تخصیص‌ها هستیم.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تغییر در رویکردهای اداری گفت: طبق تأکیدات مقام عالی وزارت، مدیران و کارشناسان باید با روحیه «سهل‌السمحه» و سعه‌صدر با تولیدکننده مواجه شوند. ما باید نقدهای منصفانه را با جان و دل بپذیریم و فرایندهای موازی را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: باید میان «خطای سهوی» در شرکت‌های شناسنامه‌دار و با سابقه با «تخلفات سازمان‌یافته» تفکیک قائل شد. شرکتی که سال‌ها برای نظام سلامت زحمت کشیده، در صورت بروز خطا باید مورد حمایت و راهنمایی قرار گیرد، اما با پدیده‌هایی نظیر احتکار یا گران‌فروشی که سلامت و معیشت مردم را هدف می‌گیرند، با قاطعیت و همانند دشمن برخورد خواهد شد.

حبیبی از فعالیت مستمر ۵ کمیته تخصصی در سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: مسائل شرکت‌ها به صورت هفتگی در این کمیته‌ها با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و راه بررسی شده و نتایج آن مستقیماً به مقام عالی وزارت گزارش می‌شود.

وی همچنین به مدیریت جدید اداره کل تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: با انرژی و روحیه جوانی که در مدیریت جدید وجود دارد، شاهد تسریع در پاسخگویی و شفافیت بیشتر در امور خواهیم بود.

دستیار رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: ما در میان یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و نظامی هستیم. دشمن در تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی علیه ملت ایران هیچ مرز اخلاقی نمی‌شناسد. در این شرایط، تولیدکنندگان ضامن امنیت سلامت کشور هستند و سازمان غذا و دارو تا پای جان در خدمت تولید واقعی خواهد بود تا از این گردنه نیز با سربلندی عبور کنیم.

حبیب احسنی پور

