آغاز کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو، گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان هم‌زمان با چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح عالی درباره «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار» برگزار می‌شود؛ کنفرانسی که از چهارم تا هفتم خرداد در حال برگزاری است.

علاءالدینی که در سفر به تاجیکستان در هیات همراه عباس علی‌آبادی وزیر نیرو حضور دارد، اعلام کرد: امروز هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان را پنجم خرداد ۱۴۰۵، در شهر دوشنبه آغاز می‌کنیم. در ابتدا لازم می‌دانم از سرکار خانم خدابخش، معاون محترم وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان و همچنین دولت محترم جمهوری تاجیکستان که میزبان این رویداد هستند، صمیمانه تشکر کنم. همچنین از مهمان‌نوازی و استقبال گرم مسئولان و مردم جمهوری تاجیکستان، به‌ویژه وزارت محترم انرژی و ذخایر آبی این کشور، قدردانی را دارم. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان هم‌زمان با چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح عالی درباره «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار» برگزار می‌شود؛ کنفرانسی که از چهارم تا هفتم خرداد در حال برگزاری است.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو افزود: مسئولان جمهوری تاجیکستان در کنار این رویداد مهم، برگزاری هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. در آغاز این نشست اشاره شد که ما در شرایطی در این کنفرانس و کمیسیون مشترک حضور یافته‌ایم که ایران از میانه یک جنگ نابرابر عبور کرده؛ جنگی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد و در جریان آن، رهبر عظیم‌الشأن و مقتدای ما و همچنین جمعی از بزرگان نظام به شهادت رسیدند. با وجود این مصائب و دشواری‌ها، به دلیل اهمیت ویژه جمهوری تاجیکستان برای جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با جناب آقای امامعلی رحمان رئیس‌جمهور محترم تاجیکستان، برای اجرای رهنمودها و توافقات میان دو کشور، در این نشست حضور یافته‌ایم.

علاءالدینی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید فرموده بودند، اهمیت زبان فارسی به اندازه‌ای است که حلقه وصل مستحکم میان دو ملت بزرگ ایران و تاجیکستان به شمار می‌رود و پیوندی برادرانه و خویشاوندانه میان دو کشور برقرار کرده است، افزود: امام شهید ما بر ضرورت گسترش همکاری‌ها و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور تأکید داشتند. از سوی دیگر، جناب آقای امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور محترم تاجیکستان، نیز در دیدارهای مختلف بر این نکته تأکید کرده‌اند که هم‌زبانی و فرهنگ مشترک از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برای دو ملت است و دوستی با ملت مستقل و اسلامی ایران برای جمهوری تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای دارد. بر همین اساس، این نشست را برگزار کرده‌ایم و روند همکاری‌ها را توسعه داده‌ایم.

او با اشاره به دوره قبل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان، اذعان کرد: خوشبختانه پس از برگزاری هفدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در سال گذشته در شیراز، امروز هجدهمین دوره این کمیسیون را در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، برگزار می‌کنیم. با توجه به اهمیت این روابط، امیدواریم این رویداد زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط دیپلماتیک میان دو کشور را فراهم سازد و شاهد گسترش روزافزون همکاری‌ها باشیم. ظرفیت‌های گسترده‌ای میان دو کشور وجود دارد؛ از جمله در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی، احداث واحدهای تولیدی در مناطق آزاد تاجیکستان، همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در انتقال فناوری، تبادل تجربیات، توسعه تولید، گسترش همکاری‌های بهداشتی، سلامت و پزشکی. امیدواریم در این رویداد، توافقات مؤثری در این حوزه‌ها حاصل شود.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو، افزود: همچنین توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی، همکاری‌های نفتی، حوزه انرژی، برق، آب، گردشگری و سایر زمینه‌های همکاری در دستور کار قرار دارد و مقدمات دستیابی به نتایج مطلوب در این بخش‌ها فراهم شده است. در پایان این نشست، اسناد مربوطه توسط رؤسای کمیسیون مشترک به امضا خواهد رسید. از سوی جمهوری اسلامی ایران عباس علی‌آبادی وزیر محترم نیرو و از سوی جمهوری تاجیکستان، دلیر جمعه وزیر محترم انرژی و ذخایر آبی این کشور به عنوان روسای کمیسیون مشترک حضور دارند. خوشبختانه مقدمات تهیه سند هجدهمین کمیسیون مشترک فراهم شده است و امروز و فردا کارشناسان دو کشور در قالب کمیته‌های تخصصی مختلف به‌صورت جدی در حال بررسی موضوعات و نهایی‌سازی مفاد توافقات هستند تا زمینه امضای نهایی اسناد فراهم شود.

علاءالدینی ضمن تشکر از زحمات سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و همچنین سفیر محترم جمهوری تاجیکستان در تهران، تصریح کرد: در این نشست اشاره شد، اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌هایی که خود را قدرت‌های برتر جهان می‌دانند ایستادگی کرده و اجازه تحقق اهداف و برنامه‌های آنان را نداده، حاصل توانمندی‌های کشور و رهبری مقتدرانه و حکیمانه امام شهیدمان بوده است. امروز ایران به جایگاهی رفیع دست یافته و این ظرفیت‌های علمی، دانشی و اقتصادی کشور است که موجب پایداری و استقامت آن شده است.