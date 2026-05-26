به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله زاده در نشست هم اندیشی و تییین برنامه های راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در پارک های علم و فناوری با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اکوسیستم نوآوری کشور گفت: تلاش می‌شود در این دوره بخشی از مأموریت‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه نهادهای فناوری و نوآوری به‌گونه‌ای پیش برود که ظرفیت این حوزه ارتقا یافته و نقش مؤثرتری در توسعه فناوری کشور ایفا کند.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری مشخصی برای دستیابی به سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی تعیین شده است، در حالی که این سهم در شرایط فعلی کمتر از یک درصد است و فاصله موجود نشان‌ دهنده نیاز به یک جهش جدی در این حوزه است.



نورالله‌زاده پارک‌های علم و فناوری را موتور توسعه زنجیره تأمین خدمات تجاری‌سازی تا تولید محصول توصیف کرد و یاداور شد: یکی از محورهای مهم در این مسیر، حوزه تأمین مالی است که بخشی از مسئولیت آن بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد و برنامه‌هایی برای پوشش بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده‌کنندگان از خدمات تجاری‌سازی در دستور کار است.



رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: اگرچه دستیابی به اهداف تعیین‌ شده در شرایط فعلی اقتصادی دشوار به نظر می‌رسد، اما در صورت فراهم شدن ثبات و بهبود فضای کسب‌ وکار، امکان تحقق جهش مورد انتظار در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.



نورالله زاده با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری تلاش می‌کند زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم را برای شرایط پس از ثبات اقتصادی آماده کند تا بتواند پاسخگوی افزایش انتظارات و نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، خاطر نشان کرد: در تدوین راهبردهای جدید، همکاری و مشارکت مجموعه مدیریتی صندوق نقش مؤثری داشته و تلاش شده برنامه‌ای طراحی شود که بتواند در شرایط مختلف اقتصادی خدمات مؤثری به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهد.



وی افزود: یکی از زیرساخت‌های مهم مورد توجه، ایجاد «برج‌های فناوری» بوده است؛ طرحی که پیش‌تر نیز در همکاری با دانشگاه صنعتی شریف تجربه شده و در قالب مدل‌های لیزینگی اجرا شده بود و نتایج مثبتی در رشد شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است.



رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در دوره جدید، با همکاری وزارت علوم، تلاش شده مدل سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شود که شرکت‌ها بتوانند در فرآیندهای مشارکت، ساخت یا خرید فضاهای کاری و فناوری حضور داشته باشند و از هم‌افزایی ایجادشده بهره‌مند شوند.



وی تاکید کرد: این اقدام می‌تواند به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره خدمات تجاری‌سازی و افزایش هم‌افزایی در اکوسیستم نوآوری کشور کمک کند.یکی از اهداف مهم این برنامه، کمک به نگهداشت نخبگان و متخصصان علمی کشور از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب کاری است تا دغدغه‌هایی مانند تأمین مکان و دفتر کار کاهش یابد و شرکت‌ها بتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند.



وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد دانش‌بنیان و با پیشنهاد صندوق نوآوری، برنامه افزایش سرمایه این صندوق‌ها در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال اجرایی خواهد شد.



رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: با سرمایه فعلی صندوق‌های پژوهش و فناوری، امکان ایفای نقش مطلوب در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد و لازم است افزایش سرمایه در این بخش به صورت جدی انجام شود. در مدل جدید، نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری در تأمین مالی شرکت‌ها پررنگ‌تر خواهد شد و بخشی از فرآیندهای تأمین مالی از صندوق نوآوری به این صندوق‌ها واگذار می‌شود.



نورالله‌زاده گفت: در این رویکرد، سقف‌های تأمین مالی نیز بازتعریف خواهد شد و صندوق‌های پژوهش و فناوری نقش بیشتری در پوشش تسهیلات با مبالغ بالاتر و ریسک بیشتر بر عهده خواهند گرفت تا چرخه تأمین مالی در اکوسیستم دانش‌بنیان کشور تقویت شود.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به سیاست‌های جدید این صندوق در حوزه مدیریت ریسک و توسعه ابزارهای مالی گفت: هدف این است که ریسک‌های اصلی حوزه تأمین مالی همچنان در صندوق نوآوری و شکوفایی متمرکز بماند و صندوق‌های پژوهش و فناوری درگیر ریسک‌های سنگین‌تر نشوند.

وی افزود: حتی در مواردی که صندوق‌های پژوهش و فناوری بخشی از ریسک را بر عهده می‌گیرند، صندوق نوآوری از آن‌ها حمایت خواهد کرد تا فشار ریسک بر این صندوق‌ها کاهش یابد؛ چرا که بر اساس اساسنامه، نقش حاکمیتی و سیاستگذاری اصلی در حوزه تأمین مالی فناوری بر عهده صندوق نوآوری است، در حالی که صندوق‌های پژوهش و فناوری بیشتر در نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.



نورالله‌زاده ادامه داد: با توجه به این تقسیم وظایف، برنامه‌ریزی شده است که فرآیند افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری تا پایان سال در دو تا سه مرحله اجرایی شود تا توان مالی آنها تقویت شود. همچنین تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان نیز به صندوق‌های پژوهش و فناوری واگذار خواهد شد و حتی در برخی موارد، نقش عاملیت اجرایی نیز به این صندوق‌ها سپرده می‌شود تا فرآیند بررسی و ارزیابی طرح‌ها از طریق آنها انجام گیرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در همین راستا، برنامه‌هایی برای توانمندسازی نیروی انسانی صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز در حال طراحی است تا ساختار این صندوق‌ها برای اجرای مأموریت‌های جدید تقویت شود.وی تاکید کرد: هدف از این اصلاحات، ارتقای توان مالی صندوق‌ها از طریق ایجاد خطوط اعتباری و افزایش نقش عاملیت آنهاست تا بتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از زیست‌بوم نوآوری ایفا کنند.

نورالله‌زاده ادامه داد: این مجموعه اقدامات در نهایت به افزایش ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر کیفیت و کمیت منجر خواهد شد و زمینه رشد هم‌زمان تعداد شرکت‌ها و سطح کیفی آنها را فراهم می‌کند. در همین راستا، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه‌ها، برنامه‌ای با محوریت «اشتغال‌پذیری» در سال گذشته آغاز شد و در هیئت عامل صندوق نیز هفته گذشته ضوابط مربوط به آن تصویب شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: هدف از این برنامه، اجرای طرح‌های اشتغال‌پذیری برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با همکاری پارک‌های علم و فناوری است تا مسیر ورود آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل شود. این رویکرد همزمان به افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت آنها کمک خواهد کرد و می‌تواند بستر مناسبی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار فناوری فراهم کند.

نورالله‌زاده گفت: با وجود چالش‌هایی که در ماه‌های گذشته از جمله شرایط اقتصادی و وقایع سیاسی وجود داشت، اجرای بخشی از این برنامه‌ها به تعویق افتاد، اما در شرایط کنونی، فضا برای اجرای آنها مناسب‌تر شده و امیدواریم از ماه آینده برنامه‌ها به صورت عملیاتی آغاز شود.