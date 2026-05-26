تقویت ناوگان اتوبوسرانی تهران با ورود ۱۱ دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد در ادامه روند نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل عمومی، ۱۱ دستگاه اتوبوس جدید در دو خط پرتردد پایتخت به کار گرفته شد.
خط ۱۰۳ (پایانه علم و صنعت - پایانه خاوران) با اضافه شدن ۵ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید، جمع اتوبوسهای جدید این خط را به ۱۴ دستگاه رساند. این خط کلیدی به طول ۱۳ کیلومتر و با ۱۸ ایستگاه، نقش مهمی در اتصال شرق به جنوبشرق تهران دارد.
خط ۴ تندرو (پایانه جنوب - پایانه شهید افشار) با اختصاص ۶ دستگاه اتوبوس جدید تککابین، از امروز میزبان شهروندان است. این خط ۲۲ کیلومتری با ۲۴ ایستگاه، مسیری سریع و مطمئن از جنوب تا شمال تهران بوده و روزانه بخش زیادی از سفرهای شمالجنوب پایتخت را پوشش میدهد.
با بهرهگیری از این ناوگان جدید، زمان انتظار شهروندان کاهش یافته و کیفیت خدماترسانی ارتقا یافته است.
