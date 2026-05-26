مقاتلی: رویکرد کمیته امداد از حمایت صرف به خودکفایی تغییر یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی اظهار کرد: خدمت در هر سنگری در این نظام یک تکلیف الهی و انسانی است و کمیته امداد از جمله مجموعههایی محسوب میشود که کارنامه موفقی در ارتقای شاخصهای حمایتی نظام داشته است.
وی با اشاره به رسالتهای اجتماعی این نهاد افزود: نقش حمایتی کمیته امداد در لایههای مختلف جامعه بسیار پررنگ است و توانسته در رفع دغدغههای معیشتی و حمایتی اقشار آسیبپذیر گامهای بلندی بردارد و حسب نگاه دولت وفاق ملی تلاش خواهیم کرد این حمایت تقویت شود.
فرماندار دشتی بر ضرورت تغییر رویکرد از حمایت صرف به سمت خودکفایی تاکید کرد و ادامه داد: موضوع اشتغال و توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش و مددجویان باید به عنوان یک اولویت اصلی مورد توجه قرار گیرد تا شاهد استقلال اقتصادی این خانوارها باشیم.
مقاتلی ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در دوران خدمت اسماعیل فقیه و سال ها تلاش جهت ارائه خدمات صادقانه به مردم و همچنین در دوره سرپرستی این اداره خاطرنشان کرد: از همراهی و زحمات
علی جوکار سرپرست کمیته امداد تقدیر میکنیم و انتظار داریم مدیر جدید با تکیه بر روحیه وفاق، انسجام و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی، در مسیر توسعه همهجانبه شهرستان و خدمترسانی صادقانه حرکت کند.
در پایان این مراسم با تمجید از خدمات اسماعیل فقیه رئیس پیشین و قدردانی از زحمات علی جوکار در دوران سرپرستی، عبدالمهدی شیخیانی به عنوان رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی معرفی و منصوب شد.
